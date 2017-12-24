الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وفرصة لتشكل الضباب

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 24 / 12 / 2017 إلى الساعة 0800 يوم 25 / 12 / 2017

صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام و مغبر أحيانا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 – 20/30 كم / ساعة بوجه عام

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام، ومغبر أحيانا،ً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة شمالا وشرقا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج فى الخليج العربي يضطرب ليل الثلاثاء وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.