شاهد بالفيديو | فيل بري يهاجم أحد المصانع في الهند
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2017-12-23 في 7:09 م /
في مدينة كويمباتور جنوب الهند، اقتحم فيل بري مبنى لأحد مصانع حجر القرميد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وفرار العاملين بالمصنع.
تابعنا على
تويتر : araa_news
سناب شات : uaenews
انستجرام : araanews
تليجرام : UAESABQ
من وسائل التواصل
نشرة حالة الطقس
مواقع الرادار
حالة الطريق
فتاوى
- ما حكم الزواج للمستطيع ولكنه لا يريد الزواج خوفا من صعوبات الحياة؟
2017-11-23
- ما حكم اللعب بالشطرنج؟
2017-11-21
انفوجرافيك
- مراكز المهاجرين الأسترالية
2017-11-25