شاهد بالفيديو | فيل بري يهاجم أحد المصانع في الهند

بواسطة / بتاريخ 2017-12-23 في 7:09 م /
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في مدينة كويمباتور جنوب الهند، اقتحم فيل بري مبنى لأحد مصانع حجر القرميد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وفرار العاملين بالمصنع.

 

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