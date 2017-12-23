شاهد بالصور | رصد ظاهرة “قوس الضباب” النادرة في اسكتلندا

تظهر صور رائعة، التقطها مصور فوتوغرافي هاو، ظاهرة طقس نادرة تعرف باسم “قوس الضباب”.

وقضى سيلفان باكلي ليلة كاملة في المرتفعات الباردة في انتظار الشمس لتشرق، حيث تمكن من رصد الظاهرة النادرة “قوس الضباب” المعاكسة لشكل قوس قزح، حيث يفتقد القوس للألوان ويظهر باللون الأبيض.

ويبلغ باكلي 41 عاما، والتقط سلسلة من الصور المذهلة لظاهرة أقواس الضباب نادرة الحدوث، حيث تكون عادة عديمة الألوان وتتشكل في السماء بسبب تجمع قطرات الماء الصغيرة التي يتسبب بها الضباب أو الغيوم.

وقال المصور إنه كان في المرتفعات الغريبة الاسكتلندية بانتظار شروق الشمس ليصوره، إلا أنه فوجئ بظهور هذه الظاهرة النادرة.

وأضاف قائلا: “يبدو وكأنه قوس قزح أبيض بلا ألوان. وكان من الرائع للغاية رؤيته، لقد كانت هذه الظاهرة من الأشياء التي طالما رغبت في رؤيتها، وعندما حدثت لم أصدق ذلك”.

وأشار المصور الذي رصد هذه الظاهرة الطبيعية إلى أنه من الممكن أن لا يتمكن الشخص من رؤية القوس الأبيض في حال جاءت أشعة الشمس من خلفه.

ويتشكل “قوس الضباب” بواسطة انكسار ضوء الشمس وانعكاسه على قطيرات الماء الدقيقة المكونة للضباب، بدلا من قطرات المطر.

وجراء قطرات الماء الصغيرة يظهر “قوس الضباب” باللون الأبيض وفي أطرافه الخارجية يظهر اللون الأحمر، وتظهر بعض الزرقة في أطرافه الداخلية.