شاهد بالصور | طرق الزراعة الحديثة لـ”الفراولة” في الشتاء

على مدار آلاف السنين استطاع الانسان أن يطور من عملية الزراعة وأن يتمكن من زرع المحاصيل في غير موسمها، ومن بين هذه المحاصيل هو الفراولة.

ورصدت مجلة “Lens Culture” المهتمة بالصور مراحل زراعة فاكهة الفراولة في فصل الشتاء، من خلال الصوب الزجاجية والتكنولوجيا الزراعية المتفوقة في الوقت الحالي والتي يمكن من خلالها زراعة المحاصيل في مواسم مختلفة وتوفير الأجواء المناسببة لزراعتها.

توضح المجلة أن المزارع أصبحت أكبر وأكثر اعتمادا على التكنولوجيا، وتعمل ليلا ونهارا وشتاءا وصيفا لانتاج المحاصيل التي تزرعها.

ويرصد التقرير المصور تحت عنوان “الفراولة في الشتاء” هذا التطور والتغير في المشهد الزراعي والمزارع خلال فصل الشتاء مع تلونه بالأحمر بزراعة الفراولة.

وتظهر الصور الملتقطة زراعة الفراولة في الشتاء مع تكييف بيئة مماثلة لتلك التي تنمو فيها من أجل توفيرها طازجة للجمهور في الفصول المختلفة.

مزارع آخرى أقامت أنظمة زراعية مختلفة قائم على الطوابق من أجل توفير المساحة أكبر لزراعة الفراولة وتهيئة شتلتها.