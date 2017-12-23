أفضل تطبيقات فلاتر الصور على نظام iOS

Popsicolor

هو عبارة عن تطبيق يُساعدك في إضافة الألوان المائيّة إلى صورك ومنحها نظرة أكثر حيويّة. يُتيح لك التطبيق اختيار ومزج مجموعة من خيارات الألوان المُتاحة للخروج بنتائج فريدة من نوعها تُشبه الرسومات التوضيحيّة ويمكنك تحميل التطبيق من هنا

Colorburn

إذا كُنت تُريد مجموعة كبيرة من الفلاتر للاختيار من بينها فعليك بهذا التطبيق، وهو الذي يشتمل على 1000 فلتر، بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور، بما في ذلك تعديل السطوع والتباين والكثافة وغيرها ويمكنك تحميل التطبيق من هنا

Painnt

من خلال هذا التطبيق يُمكنك الحصول على أكثر من 130 فلتر فني، وهي التي ستمنح صورك لمسة كلاسيكيّة قديمة، أو تحويلها إلى لوحة من الطراز الحديث، أو حتى جعلها وكأنها إحدى أجزاء كتاب comic للرسوم المُتحركة، ويمكنك تحميل التطبيق من هنا

Mextures

يتضمن التطبيق أكثر من 150 تركيب “texture”، بما في ذلك تسرب الضوء، وأنماط gritty وgrainy، بالإضافة إلى لمسة الألوان الخمريّة القديّمة، وتدرجات مُختلفة وغيرها المزيد. بفضل ميزة الطبقات فإنه بإمكانك تغيير الملمس، ووضع مزيج من التراكيب اللونيّة. كما ويشتمل على العديد من أدوات التحرير ويمكنك تحميل التطبيق من هنا

Filterra

مُحرّر الصور هذا يُقدم مجموعة كبيرة من الفلاتر التي يُمكنك مقارنتها أثناء تحرير صورك. كما ويُمكنك إنشاء مجموعات ومن ثم تطبيقها بنقرة واحدة. تستطيع الحصول على تأثيرات إضافيّة من خلال متجر التطبيق، ويمكنك تحميل التطبيق من هنا