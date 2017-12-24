بالفيديو.. منقذة تلقي بنفسها في نهر متجمد لانتشال كلب عالق

أظهرت صور التقطتها كاميرا مثبتة على الرأس عملية إنقاذ كلبٍ كان محتجزا في نهر وانزبك المتجمد، في بلدة نورثمبرلاند، بإنجلترا، الأسبوع الماضي.

وبقي الكلب هاردي، وهو من نوع لابرادور، لمدة ساعة تقريبا في المياه الباردة قبل أن تتطوع جاكي ميلر، من الجمعية الملكية لمكافحة القسوة، بالنزول في البحيرة وإنقاذه.

ميلر عمدت بمساعدة فريق للإنقاذ إلى ربط نفسها بحبل للسلامة، ثم زحفت على سطح النهر المجمد إلى أن وصلت إلى الكلب هادري، وانتشلته.

صاحب الكلب قال إن حيوانه المدلل قد تعرض جراء الحادث إلى “جرح طفيف عند مستوى المخالب، وكان باردا جدا. أما ما خلا هذا فقد كان بصحة جيدة للغاية”.

وتنصح الجمعية الملكية دائما أصحاب الكلاب بإبقائها بعيدة عن البحيرات والأنهار المتجمدة خلال فصل الشتاء، كما تهيب بهم الاتصال بخدمات الطوارئ بدلا من محاولة إنقاذ حيواناتهم، خوفا من تعريض حياتهم للخطر، نقلا عن يورونيوز.