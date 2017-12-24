لا تأثير لـ «المضافة» على مستفيدي «محمد بن راشد للإسكان»

كشف سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه لا تأثير على المستفيدين من خدمات المؤسسة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018، لافتاً إلى أن نسبة المتعثرين في سداد القروض البنكية لا تتعدى 2% من إجمالي القروض البالغة 5 مليارات درهم.

وقال قرقاش إن القرض التي تقدمه المؤسسة ويبلغ 750 ألف درهم يستفيد منه المتقدم بشكل كامل دون أي نقص، وأن فقط الحالات التي لا تحصل على القرض بشكل كامل، هي تلك التي عليها مديونيات أخرى، ويتم التواصل معها لجدولة ديونهم وذلك حرصاً من المؤسسة عليهم.

وشرح أن 2% فقط هي نسبة المتعثرين في القروض من إجمالي المبالغ المخصصة وقيمتها 5 مليارات درهم، وأن سبب التعثر يرجع لسببين، أولهما بظرف لا إرادي للمستفيد، مثل أن يكون فقد وظيفته مثلا، أو من يتوفى وفي هذه الحالة يتم التواصل مع الورثة ووقف السداد، كما يتم النظر في وضعهم المادي ومدخولهم في حالة عدم الاستطاعة، ومن ثم يتم رفع حالتهم للنظر في إعفائها من قبل الحاكم، وأن هناك ما نسبته 300 ــ 350 قرضاً سنوياً من المؤسسة، وأن هناك إجراءات تيسيرية في حال التعثر.

لا تأثير

وأفاد أن المحفظة المالية المخصصة للمؤسسة العام المقبل لم تتغير عن سابقتها، لافتا الى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له أي تأثير سلبي على قيمة أو ما تقدمه المؤسسة من قروض، وأن هناك طرقاً يتم عن طريقها استرداد المؤسسة لأي مبالغ تدفعها من هيئة الضرائب.

وأنه بشكل عام سيتم مراقبة أي تغيرات قد تحدث خلال العام المقبل بعد تطبيق الضريبة تجنبا لأي سلبيات قد تحدث، وأنه فقط المساكن التي ينفذها المواطنون بأنفسهم هي التي قد تتأثر بذلك، غير أنها ستكون نسبة طفيفة.

آليات جديدة

وأكد أنه لا توجد أي قوائم انتظار عند تقديم الطلبات، وأن دورة عمل مشاريع المؤسسة طويلة وأنهم يعملون لتقصير هذه المدة عن طريق آليات جديدة، مثل دمج الطلبات في حالات معينة مثل الأم وأبنائها، كما تعطى أولوية الدمج للأقدم في تاريخ الطلب، كما يوجد حل آخر في البناء بأرض الأبناء وهذا يفيد شريحة كبار السن، وهناك طلبات بالفعل تم التحويل إليها.

ولفت أن هناك تنسيقاً تاماً مع بلدية دبي لتخصيص أراض جديدة لتنفيذ مشروعات اخرى، موضحاً أن هناك 1500 مسكن تم تنفيذها بمنطقة بر دبي، ونحضر لمرحلة بناء جديدة فيها خلال الفترة المقبلة.