تحديث “V2.0” لكاميرا “Insta360 Pro 12K VR” يأتي بميزات رائعة

تم أطلاق أحدث تحديث رئيسي لكاميرا Insta360 Pro 12K VR، والذي يجلب العديد من الميزات الجديدة مثل القدرة على التصوير بدقة عالية جدًا تصل إلى 12K، كما يعطي الكاميرا القدرة على نقل قوة المعالجة الخاصة بها إلى جهاز كمبيوتر للمساعدة في تجميع محتويات الفيديو 360 درجة، من خلال ميزة تسمى Stitching Box.

وقال JK Liu، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Insta360، إن التحديثات الجديدة تأخذ كاميرا Insta360 Pro إلى مستوى جديد تمامًا من الطاقة وبراعة وسهولة الاستخدام، وأوضح أن أولوية الشركة الآن هي تزويد مستخدمي Insta360 Pro الحاليين والمستقبليين بأفضل تجربة للمستخدم ممكنة، لذلك فإن كل هذه الترقيات متاحة مجانًا.

تم اجراء بعض التعديلات في تصوير فيديو Optical Flow Interpolation و Manual Framerate، فأصبح بإمكان المستخدمين مضاعفة معدل الإطار لأي فيديو قاموا بتصويره بالفعل بالكاميرا، وفي مقطع الفيديو الملحق هنا، سترى كيف يحدث هذا الإجراء.

كما يضيف هذا التحديث أيضًا منحنيات التعرض ورسم بياني جديد للسطوع، وفي الفيديو أدناه سترى قدرات منحنى التعرض Exposure Curve في التأثير الكامل، أما الرسم البياني الجديد للسطوع، فهي ميزة تسمح للمستخدمين زيادة حدة السطوع بشكل ملائم في مناطق مختلفة من الصورة في الوقت الحقيقي.

هذا التحديث يجلب عدد من الميزات الجديدة الأخرى، مثل البث الحي Facebook Live 360 بدقة 4K، وميزة stitching أفضل، وخيارات اتصال واي فاي جديدة، والكاميرا الآن قادرة على الاتصال بأي هاتف ذكي يدعم شبكات من الجيل الرابع أو جهاز توجيه محمول.

يمكن للكاميرا الآن تنسيق نفسها دون مساعدة من جهاز كمبيوتر منفصل، الكاميرا لديها ما يسمى comprehensive image quality upgrade والذي يحسن المدى الديناميكي، كما يوجد أيضًا تحسين في الضوضاء الناتج عن الاهتزاز في الصور أو الاضاءة المنخفضة.

يمكن الوصول إلى هذا التحديث في الوضع التجريبي من خلال صفحة التحديثات على موقع Insta360.