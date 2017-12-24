زاكيروني: صحيح أننا لا نسجل كثيراً لكن دفاعنا أصبح مميزاً

اعترف الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات الوطني أن«الأبيض» لم يقدم مباراة مثالية أمام عمان في افتتاح مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 23) المقامة حالياً في الكويت، والتي انتهت لصالح «الأبيض بهدف من ركلة جزاء سجله علي مبخوت.

ولعب زاكيروني بثلاثة مدافعين يلعبون في أنديتهم في قلب الدفاع هم إسماعيل أحمد وخليفة مبارك ومهند العنزي وفي الظهيرين محمد برغش ومحمد فوزي، وفي الارتكاز علي سالمين وخميس إسماعيل، وأصحاب المهام الهجومية عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت ومحمد عبد الرحمن، حيث كان الأسلوب الواضح هو 3-4-3.

بدا من خلال مجريات اللقاء أن منتخب الإمارات افتقد إلى الإبداع الفني، حيث إن اللاعبين لم يستوعبوا بعد الطريقة الجديدة، وإن كان المدرب زاكيروني غير قلق من ذلك، ويؤمن أن كل شيء يحتاج إلى وقت.

وقال زاكيروني في المؤتمر الصحفي: المباراة الأولى في أي بطولة دائماً ماتكون صعبة، ولا ننسى أننا نلعب بطريقة جديدة، واللاعبون يحتاجون إلى وقت لاستيعابها.

وعن عدم وجود طرف أيسر أصيل للمنتخب (محمد برغش يلعب مع الوحدة ظهير أيمن ولعب أمام عمان ظهير أيسر) قال زاكيروني: طريقة لعب المنتخب الإماراتي 3-4-3، تحتاج إلى ظهيرين يجيدان اللعب هجومياً ودفاعياً، وعلى العكس منهالي كان مستواه جيداً، وأنا راضٍ على الأداء الذي قدمه في أول مباراة رسمية له.وتابع: هذه أول مباراة رسمية للمنتخب في عهدي بعد ثلاث مباريات ودية، ويمكن الخروج بالعديد من الملاحظات، وهي صحيح أننا لم نسجل إلاّ هدفاً وحيداً في آخر ثلاث مباريات (الفوز ودياً على أوزبكستان والعراق ورسمياً على عمان بهدف نظيف)، ولكن في المقابل أصبحنا نمتلك خط دفاع جيد.وأكد زاكيروني على أهمية كأس الخليج لكن الإعداد لكأس آسيا 2019 هو الأهم بالنسبة لمنتخب الإمارات، وقال: «بطولة الخليج مهمة، وهي أول مباراة رسمية للفريق معي، وسنبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل مستوى في مبارياتنا المقبلة، وأهم شيء بالنسبة لي الوقوف على مستوى اللاعبين سواء من العناصر الجديدة أو أصحاب الخبرة، والهدف كما قلت سابقاً هو كأس آسيا 2019».

وأثنى زاكيروني على المنتخب العماني، وقال: سبق أن واجهت منتخب عمان مرتين، عندما كنت مدرباً لليابان، وأعرف أن مواجهتهم ليست سهلة، وتابع في حديثه عن اللقاء: «المنتخب العماني كان أفضل أول 15 دقيقة من الشوط الأول، وبعدها تحسن مستوانا، خاصة بعد تسجيل علي مبخوت الهدف الأول، وقد لاحت لنا بعدها فرصتان للتسجيل ولم نفعل ذلك، وفي أول 20 دقيقة من الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد، وفي آخر دقائق المباراة، ضغط المنتخب العماني للتعادل وهذا شيء طبيعي، والمهم أننا حققنا 3 نقاط».

واعتبر المدرب الإيطالي أن «الفوز على عمان محطة مهمة، وسيكون علينا التركيز على المباراة المقبلة أمام السعودية التي حققت بدورها فوزاً على الكويت لم تفعله منذ 40 عاماً، وسنعمل على تصحيح الأخطاء».

من جهته، أبدى الهولندي بيم فيربيك مدرب المنتخب العماني، أسفه وشعوره بخيبة الأمل، بعد الخسارة.

وقال بيم فيربيك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كنا الأفضل خاصة في الشوط الثاني، ولذا لم يخب أملي من أداء فريقي بل من النتيجة، ولكن منتخب الإمارات امتلك خبرة أكبر، وكان الفريقان متساويين في الأداء، وسيطر المنتخب العماني، ولكن نقص الخبرة لم يساعده على إدراك التعادل على الأقل..

وحول حظوظ المنتخب العماني بعد الخسارة قال المدرب الهولندي:يجب اللعب على الفوز في المباراة القادمة لتحقيق التأهل للدور نصف النهائي، والكل لديه أحلامه الخاصة، وأنا فخور بلاعبي عمان رغم الخسارة أمام الإمارات، والآن علينا التعامل بواقعية بضرورة الفوز على الكويت في الجولة المقبلة».

وعن رأيه في ركلة الجزاء التي منحها الحكم لمنتخب الإمارات، قال: «القرار كان قاسياً، وهذه كرة القدم التي تعتمد على الأخطاء».