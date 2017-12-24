بلدية العين تخفض الأسعار بنسب ما بين30% إلى 50%

وفرت بلدية مدينة العين حوالي 68.9 مليون درهم على الأسر المواطنة المشتركة في مركز توزيع الأغذية المدعومة والبالغ عددها أكثر من 50 ألف أسرة في مدينة العين وضواحيها، وذلك من خلال توفير 228 صنفا غذائيا بأسعار منخفضة تتراوح ما بين 30% إلى 50% مقارنة مع أسعار نفس السلع في المراكز التجارية في الأسواق.

وقال أحمد راشد النايلي مسؤول مركز توزيع المواد الغذائية:» إن البلدية في العام الماضي وفرت على المواطنين من خلال شراء المواد الغذائية عبر مراكز توزيع الأغذية حوالي 68.936.144 درهما، فيما وفرت في العام الذي سبقه حوالي 44.5 مليون درهم، كما وفرت عام 2014 أكثر من 31 مليون درهم، الأمر الذي يؤكد زيادة الأصناف الغذائية كل عام مع زيادة الإقبال على مراكز التوزيع لشراء السلع الضرورية مثل الأرز والطحين والهريس والمياه والعصائر والخضراوات المجمدة والتمر والمكرونة والحليب والقهوة والسمن والزيت والعدس والدجاج وغيرها من السلع الاستهلاكية اليومية الضرورية».ويبلغ عدد مراكز التوزيع في مدينة العين حوالي 13 مركزا في مختلف قطاعات المدينة من بينها المركز الرئيس في المنطقة الصناعية، الذي يبدأ العمل يوميا من الساعة السابعة صباحاً وحتى السابعة مساء ماعدا أيام الإجازة الأسبوعية. ويسعى المركز إلى وضع خطط مستقبلية لزيادة أصناف السلع الغذائية وزيادة المراكز حسب طلب المواطنين واحتياجاتهم وخطط البلدية.