بالصور.. إيطاليا عن قرب

على مدى آلاف السنين استطاعت إيطاليا أن تحافظ على تراث حضاري هائل بل وتضيف له على مدى العصور لتوفر المئات من المدن والأماكن الخلابة التي أصبحت مقصد سياحي هام للملايين من محبي السفر حول العالم.

ورصد موقع “tipsavvy” المهتم بالسياحة الأماكن الخلابة والمدن الرائعة والمزارات السياحية التي تضمها إيطاليا.

المدن السياحية

تضم إيطاليا العديد من المدن الجميلة والتاريخية والتي تضم العديد من الأماكن السياحية الهامة للسياح، وكل مدينة لها طابعها الخاص ومراكز جذبها المميزة، فهناك روما التي يمتزج فيها الحداثة بعبق التاريخ، وكذلك فينيسيا الملقبة بالمدينة العائمة، وكذلك فلورنسا عاصمة الفن والمعمار في إيطاليا وميلان المعروفة بكونها من أغنى المدن الأوروبية والشهيرة بمحلات التسوق والمعارض والمطاعم.

وكذلك مدينة نابولي المعروفة باسم مدينة إيطاليا النابضة، وكذلك مدينة فيرونا المعروفة بقصة روميو وجوليت.

بلد الرومانسية

تعتبر إيطاليا من أكثر بلدان العالم رومانسية فهناك الكثير من القرى والبلدان الواقعة على البحيرات والشواطئ المائية، يكفي ذكر مدينة فينيسيا، المعروفة بكون شوارعها مجاري مائية.

كما تضم إيطاليا بحيرة كومو المعروفة بفيلاتها الجميلة ومنتجعاتها الرائعة والمحاطة بالجبال والمياه، مثل منتجع بلاجيو المعروف باسم “لؤلؤة البحيرة”.

وتضم إيطاليا أيضا بلدية بوسيتانو، الواقعة على شاطئ أمالفي، وهي واحدة من أكثر المناطق الرائعة في إيطاليا، وهي مدينة بنيت على منحدر جبلي واقع على شاطئ البحر.

كما تضم إيطاليا جزيرة كابري، والتي تعتبر مقصد سياحي هام منذ العصر الروماني، وتضم مناظر رومانسية وخلجان منعزلة وجمال خلاب.

إلى جانب ذلك، فهناك قرية بورتوفينو الخلابة والواقعة في قلب البحر، كما أنها تضم العديد من المنازل بين الأشجار وكذلك المطاعم والمقاهي، كما تتميز بميائها الخضراء الكريستالية.

وهناك أيضا خليج الشعراء، “جولفو دي بويتي”، المعروف بأنه مقصد العديد من الشعراء الذين استخدموا جماله من أجل كتابة أعمال أدبية رائعة.

وهناك مدينة توسكاني المعروفة بأنها مدينة “المنتجعات الصحية” المفتوحة، حيث يمكنك أخذ حمامات في ميائها الصحية مجانا، أو الاستمتاع بالإقامة في أحد فنادقها الفخمة.

مزارات سياحية

تضم إيطاليا أيضا العديد من مناطق الجذب السياحي والمناطق الأثرية الخلابة، هي تعد واحدة من أكثر الدول في العالم ذات المزارات الأثرية، فهناك الكولوسوم في روما وبرج بيزا المائل ومدينة بومباي القديمة وقبة فلورنسا.

جنوب إيطاليا يتمتع بجمال خاص لوقوعه على البحر المتوسط، فهناك شاطئ أمالفي، وقرية ماتيرا الأثرية والتي عبارة عن كهوف جبلية أقيمت على صخور واقعة على البحر المتوسط، ومدينة نابولي المعروفة بإطلالتها الشرقية وشبه جزيرة بوليا أو المدينة البيضاء، ومدينة جريك تمبلس ومدينة باروك المعروفان بمعابدهما القديمة.