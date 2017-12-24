جاتوزو يؤكد استقالته من تدريب ميلان في حالة واحدة

اعترف مدرب إي سي ميلان جينارو جاتوزو أنه سيقدم استقالته على الفور في حال شعر أنه مشكلة الفريق الحالية، وذلك في تصريحات عقب الهزيمة أمام أتلانتا بثنائية نظيفة، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

ولم يتغير حال ميلان بعد إقالة مونتيلا وتعيين جاتوزو بتلقيه عدة هزائم أبرزها أمام أتلانتا وهيلاس فيرونا ورييكا في الدوري الأوروبي بجانب التعادل مع بينيفينتو.

وقال جاتوزو عقب الهزيمة أمام أتلانتا “لم ننجح في العديد من الجوانب رغم أن نهجنا في البداية كان صحيحاً، الوضع مقعد والجماهير تحتج ولا يمكننا التفكير في الاستمرار حتى نهاية الموسم بهذا الشكل”.

وأضاف “أنا مدرب ميلان الآن لكني أقل مشكلة في الفريق، المشكلة ليست في اللياقة البدنية بل بالعنصر النفسي أيضاً، بالنسبة لي سوف استقيل في حال شعرت أني المشكلة”.

وختم “لا يجب المقارنة بين حاضري والماضي الخاص بي، كل شيء مختلف النادي واللاعبين، علينا التركيز في الحاضر”.

ويحتل ميلان المركز الحادي عشر بعد مرور 18 جولة على بداية الموسم في الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة فقط بعد الهزيمة أمام أتلانتا.