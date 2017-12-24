مدني أم القيوين يسيطر على حريق بمصنع للمواد البلاستيكية بصناعية أم الثعوب

سيطرت فرق الدفاع المدني في ام القيوين على حريق نشب بمصنع للمواد البلاستيكية بصناعية أم الثعوب .

وقال سعادة العقيد خميس ابراهيم بو لصلي مدير ادارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة إن غرفة عمليات إدارة الدفاع المدني تلقت بلاغاً في تمام الساعة 03:40 مساء أمس يفيد بوجود حريق بمصنع للمواد البلاستيكية بصناعية أم الثعوب وقامت فرقة الانقاذ من إخلاء المصنع من العمال والمنطقة المجاورة للمصنع وتمكنت فرق الاطفاء من السيطرة على النيران واخماد الحريق دون وجود أي اصابات بشرية تذكر وتسليمة الى الجهات المختصة لاستكمال بقية الاجراءات .

كما ناشد سعادة العقيد خميس ابراهيم بو لصلي مدير ادارة الدفاع المدني أم القيوين بالإنابة الجمهور عدم التجمع والتجمهر في مثل هذه الحالات بالقرب من موقع الحريق، حفاظاً على أرواحهم، والتي تعرقل في الانتقال السريع وعدم قيام رجال الإطفاء والشرطة بمهامهم على أكمل وجه، حيث أن وجود الجمهور بالقرب من موقع الحريق يؤدي إلى عرقلة رجال الإطفاء أثناء تأديتهم واجباتهم.