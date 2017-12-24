تطبيق يحول صورك إلى فيديوهات حية

كشفت تقارير صحفية عديدة عن إطلاق تطبيق جديد يمكنه أن يحول الصور لفيديوهات حية بسهولة شديدة.

ويعمل تطبيق “لايف ميموريز” (live memories) على نظام تشغيل “آي أو إس”، وتحديدا أجهزة “آيفون 6 إس” وما هي أحدث.

ويعتمد التطبيق على تقنية موجودة في هواتف “آيفون” المذكورة، وهي تقنية “الصور الحية”، التي تسمح بالتقاط صور لا تزيد مدتها عن 1.5 ثانية فقط.

ويمكن التطبيق المستخدمين من تفعيل تلك “الصور الحية” وتحويلها إلى فيديوهات أطول، عن طريق تجميع أكثر من صورة حية.

كما يتيح التطبيق تصميم فيديوهات بأبعاد متغيرة، ليمكنه نشرها على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي.