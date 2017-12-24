شرطة رأس الخيمة تضبط سارقي ذهب النخيل

أشاد سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بدعم وزارة الداخلية، وكذلك بالتعاون و التنسيق القائم بين كافة القيادات على مستوى الدولة لما يبذلونه من تعاون وجهد كبير مع شرطة رأس الخيمة، في كافة القضايا و الأنشطة التي يتم تنفيذها،بما يخدم العمل الشرطي و يعمل على مكافحة و محاربة الجريمة والحد منها، مشيراً بأن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تقليل الجرائم المقلقة و المنظمة، وخفض مستوى الجريمة من خلال تعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية، و التقليل من الجرائم الأكثر انتشاراً، وزيادة نسبة الشعور بالأمان لدى أفراد المجتمع.

كما أكد سعادة القائد العام على أن شرطة رأس الخيمة وصلت لحرفية عالية في التعامل مع القضايا الأمنية المقلقة و الأكثر انتشاراً، و ضبطها بالسرعة الممكنة، وذلك من خلال ما تمتلكه من إمكانيات و معدات وآليات متطورة، فضلاً عن ضمها للعنصر البشري المتميز و المؤهل، والمدرب على كيفية التعامل مع مختلف القضايا الأمنية، التي تؤرق المجتمع، حيث تمكن فريق العمل بإدارة التحريات و المباحث الجنائية، بعمل متقن و مدروس للوصول إلى المشتبه بهم في غضون ساعات قليلة من وقت تنفيذهم للسرقة، مستخدمين احترافية عالية و دقيقة يستحقون الإشادة عليها والشكر.

جاء ذلك بعد أن تمكنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة – إدارة التحريات و المباحث الجنائية في أقل من (48) ساعة من ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية تمكنا من السطو على محل للذهب وسرقة مصوغات ذهبية قدرت ب (700) ألف درهم، و كذلك مبالغ مالية بقيمة (50.000) درهم ، وتعود تفاصيل القضية بحسب ما صرح بها سعادة العميد عبد الله علي منخس مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية الذي أوضح بأن غرفة العمليات تلقت إنذاراً بالسرقة من إحدى محال الذهب في منطقة النخيل، وعلى الفور تم توجيه دوريات الشرطة لموقع الإنذار ، وعند وصول أقرب دورية للمكان تبين تعرضه للكسر والسرقة، وفوراً تحركت جميع الجهات المختصة لموقع الحادث، ومن خلال المعاينة المبدئية للمحل تبين قيام السارقين بكسر وخلع الباب الأمامي لمحل الذهب وسرقة مجموعة من المصوغات الذهبية و مبلغ نقدي قدر فيما بعد إجمالي المسروقات ب (750.000) درهم.

وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة، ومدير فرع جرائم السرقات، لتبدأ عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات و الاستدلالات، للوصول إلى الجناة، وقد تسارعت وتيرة العمل وتقسيم الفريق إلى مجموعتين للبحث في اتجاهين مختلفين، كسباً للوقت ولإرباك وإفشال مخططات الجناة.

وأشار العميد عبدالله منخس أنه وبناء على المعطيات الأولية، ومع تكثيف جهود رجال التحريات تم التوصل إلى هوية أحد الأشخاص المتورطين في السرقة، و بتتبع خط سيره وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم ضبطه في إحدى الإمارات المجاورة، وبمواجهته و من خلال التحقيق المبدئي أقر بقيامة بنقل اثنين من نفس جنسيته إلى إمارة رأس الخيمة، وقيامهما بتنفيذ سرقة محل المجوهرات، ومن ثم قام بالعودة بهمها إلى إمارة أخرى، حيث أوصل أحدهما إلى مقر في إحدى الإمارات، والآخر أنزله في مكان آخر من المدينة، بعد أن تقاضى مبلغ مالي نظير خدماته، محاولاً من روايته تلك إبعاد الشبه عن نفسه، إلا أن يقظة رجال التحريات وخبرتهم في التعامل مع المشتبه بهم، جعلتهم يعيدون استجوابه من جديد ليقر بمعرفته بسكن أحد المتورطين في القضية ويرشد عن مكانه، وبالفعل تم التنسيق مع الجهات المختصة ومداهمة مقر سكن المذكور وضبط المشتبه الثاني في السرقة،حيث أقر بقيامة بسرقة المحل مع شخص آخر ، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وبناءً عليه تم إحالتهما للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية بحقهما.

كما أكد مدير إدارة التحريات و المباحث الجنائية بشرطة رأس الخيمة، مناشدته كافة أصحاب الشركات و المحال التجارية و المكاتب المختلفة إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير الأمنية الخاصة بأمن وسلامة محلاتهم و التأكد من إقفال الأبواب بإحكام، وكذلك عدم ترك أية مبالغ مالية بعد انتهاء فترة العمل و إيداعها في البنوك ، لكي لا يكونوا عرضة سهلة للسرقة، و العمل على الإبلاغ فوراً عن أية تصرفات قد تثير الشك و الريبة.

وفي الختام أشاد العميد عبد الله منخس بالتعاون الكبير الذي أبدته كل من القيادة العامة لشرطة أم القيوين و شرطة عجمان و شرطة دبي، لدورهم المميز و لتعاونهم الكبير و السريع في ضبط المتورطين في القضية، وكذلك الشكر موصول لفريق العمل بإدارة التحريات و المباحث الجنائية لجهودهم الكبيرة، ولما أبدوه من إخلاص وتفاني في العمل ساهم في ضبط المتورطين و إحالتهم للعدالة.