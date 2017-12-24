محمد بن زايد : الإعلام الإماراتي قادر على مواكبة نهضة الدولة في كافة المجالات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة – بقصر البحر – وفدا من المجلس الوطني للإعلام برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس.

وأكد سموه خلال تبادله الحديث مع وفد المجلس حرص القيادة الحكيمة على دعم الاعلام باعتباره شريكا أساسيا في جهود البناء والتنمية ودوره في دفع مسيرة الخير والتطور الى الامام .

واعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان عن ثقته في قدرة الإعلام الإماراتي على مواكبة ما تشهده دولة الإمارات من نهضة شاملة في المجالات كافة وابراز انجازاتها وقيمها الانسانية ومنهجها في نشر الخير والتسامح والسلام، مشيرا سموه الى الدور الحيوي للاعلام في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية.