وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين لشهر يناير 2018

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل “برنامج الأطباء الزائرين” لشهر يناير 2018، وذلك لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى، في كل من مستشفى الفجيرة ومستشفى القاسمي ومستشفى الكويت ومستشفى خورفكان ومستشفى صقر إلى جانب بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في مجال خبراتهم المختلفة ومنها جراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر، طب الأعصاب، طب العيون، الأشعة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض القلب والأوعية الدموية، جراحة عظام الكتف، جراحة التجميل، أمراض النساء والولادة.

الدكتور توماس مودين استشاري قلب وأوعية دموية وجراحة الصدر في مستشفى القلب في مدينة ليل، فرنسا، حصل الدكتور مودين على درجة الدكتوراه ودبلوم الدراسات المتخصصة في الجراحة العامة من جامعة ليل- فرنسا، أكمل درجة الماجستير في العلوم الجراحية من جامعة باريس الحادي عشر ومن جامعة ليل. وتشمل مجالات خبرته جراحة القلب والأوعية الدموية. سيقوم الدكتور توماس مودين بزيارة مستشفى القاسمي في فترة 3-4 يناير 2018.

الدكتور نيومان هيلموت هو أستاذ في الطب ومدير التنظير في قسم الطب الباطني في مركز ماينز الطبي الجامعي في ألمانيا. وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة أوتو-فون-غريكه ماغديبور. وتابع الطب الباطني مع التخصص في أمراض الجهاز الهضمي من جامعة إرلانجن-نورمبرغ. وتشمل مجالات خبرته المشاركة بنشاطات في البحوث الأساسية والسريرية في مجالات متقدمة للتصوير بالمنظار. سيقوم الدكتور هيلمات نيومان بزيارة مستشفى الكويت يومي 8 – 9 يناير .20118

الدكتور أناند كومار رئيس قسم علم الأعصاب في معهد أمريتا للعلوم الطبية في الهند. تخرج من كلية الطب وأكمل الدورات والمنح الدراسية في أوروبا والولايات المتحدة، وتشمل مجالات خبرته: طب الأعصاب الصرع في مرحلة الطفولة، صعوبات التعلم والاضطرابات الدماغية. سيقوم الدكتور أناند بزيارة مستشفى الكويت بالشارقة خلال الفترة من 07 – 11 يناير 2018.

الدكتورة مارثا هاورد هي أستاذ مساعد بقسم طب العيون والعلوم البصرية في كلية الطب بجامعة يال – الولايات المتحدة الأمريكية، درست الطب في جامعة براون بالولايات المتحدة الأمريكية وأكملت إقامتها في الطب الباطني من مستشفى سيلم-ماساتشوستس، حاصلة على زمالة الدراسات العليا في طب العيون للأطفال والحول من المركز الطبي بجامعة ديوك، كما حصلت على زمالة سريرية في أمراض الشبكية والجسم الزجاجي من مستشفى ماساتشوستس للعيون والأذن، تشمل مجالات خبرتها: طب الأطفال و الحول. ستقوم الدكتورة مارثا هاوورد بزيارة مستشفى الفجيرة من 7-10 يناير 2018.

الدكتور ناسو كينيا هو المدير قسم طب القلب والأوعية الدموية ، اليابان، أكمل دراسة الطب من جامعة نارا الطبية وهو زميل الكلية الأمريكية لأمراض القلب، وتشمل مجالات خبرته: أمراض القلب والأوعية الدموية، الدكتور كينيا ناسو. سيقوم الدكتور ناسو كينيا بزيارة مستشفى القاسمي في 10-11 يناير 2018.

الدكتور المانتس ماليكاس هو رئيس الوحدة الجراحية للجهاز الهضمي في جامعة ليتوانيا لمستشفى العلوم الصحية. حصل على شهادة الطب من أكاديمية كاوناس الطبية في ليتوانيا حيث أنهى فيها عام التخصص والدكتوراه أيضاً. وتشمل مجالات خبرته: السمنة والجراحة بالمنظار. سيقوم الدكتور ماليكاس بزيارة مستشفى صقر من 21 إلى 25 يناير 2018

الدكتور كي يامادا هو أستاذ ورئيس قسم الأشعة في جامعة كيوتو للطب، اليابان، أكمل دراسة الطب وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كيوتو، وسيقوم بزيارة بعض مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية من 22-25 يناير 2018.

الدكتورة ديبورا بروكتر هي المدير الطبي لبرنامج مرض الإلتهاب المعوي في جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية. أكملت برنامج الإقامة والزمالة في مدرسة هارفارد الطبية في بوسطن، وتشمل مجالات خبرتها مرض التهاب الأمعاء وتوسع الشعيرات النزفي الوراثي. ستقوم الدكتورة ديبورا بروكتور بزيارة مستشفى خورفكان في الفترة 28 – 29 يناير 2018 ومستشفى الفجيرة في الفترة 30 -31 يناير 2018 ومستشفى الكويت في يوم 1 فبراير 2018.

الدكتور دومينيك فرانسوا قازيلي جراح عظام لعلاج الكتف، أنهى تدريب العظام في ليون، فرنسا. وتخصص في جراحة مفصل الكتف في كندا والولايات المتحدة، سيقوم الدكتور قازيلي بزيارة مستشفى الفجيرة في يوم 28 يناير 2018 ومستشفى القاسمي من 29 يناير الى 1 فبراير 2018.

الدكتور هشام سيفي هو جراح تجميل في جمعية نيوبورت لجراحة التجميل والترميم، الولايات المتحدة الأمريكية، أنهى دراسة الطب في جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف في عام 1992. وتابع تدريبه بعد التخرج وحصل على درجة الماجستير والدكتوراه والبورد في الجراحة التجميلية. وحصل على زمالة الجراحة التجميلية في جامعة إيموري في عام 2005. وزمالة في جراحة جفن العين وجراحة التجميل، وتشمل مجالات خبرته: الجراحة التجميلية والترميمية، سيقوم الدكتور هشام سيفي بزيارة مستشفى خورفكان من 28 يناير إلى 1 فبراير 2018.

الدكتور مالك نصار هو استشاري الطب الجنيني في مركز كليمنصو الطبي ومدير في عيادة ما قبل الولادة، أكمل دراسة الطب ودبلوم في أمراض النساء والولادة في جامعة القديس جوزيف في لبنان، و أكمل دبلوم في طب الجنين والموجات فوق الصوتية التوليدية في جامعة رينيه ديكارت – باريس وجامعة فرساي وغيرها، و تشمل مجالات خبرته: طب الجنين، سيقوم الدكتور مالك نصار بزيارة مستشفى الفجيرة من 28-31 يناير2018.