اينوك تحذر من انتشار عروض وهمية للعمل بها بهدف النصب والاحتيال

بواسطة / بتاريخ 2017-12-24 في 1:15 م /
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لوحظ مؤخراً عدد من النشاطات والمحاولات لنشر وإرسال عروض للعمل في مجموعة “اينوك” بهدف النصب والاحتيال، من قبل أفراد غير مصرح لهم بذلك. نحيطكم علماً بأنه يتطلب من جميع المتقدمين لوظائف اينوك بشكل مباشر أو غيره، إكمال ومتابعة إجراءات التوظيف اللازمة في حالة قبول طلبهم.

وتجدر بالذكر أيضاً أن مجموعة اينوك لا تطلب من المرشحين، أي دفعات أو تحويلات لمبالغ مالية في أي من مراحل التقديم. في حال تلقي أي اتصال يتعارض مع ما سبق، يرجى اتخاذ الحيطة والنظر وتبليغ السلطات المحلية مباشرة عن محاولات الاحتيال.

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