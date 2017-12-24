طيران الامارات تدعو مسافريها التأكد من حالة رحلاتهم

قال متحدث باسم طيران الإمارات: “تسبب الضباب الكثيف الذي لف أجواء دبي هذا اليوم (24 ديسمبر) في إلغاء وتأخير عدد كبير من رحلات طيران الإمارات القادمة والمغادرة مطار دبي الدولي.

وترجو طيران الإمارات من مسافريها التأكد من حالة رحلاتهم وتحديث أرقام الاتصال بهم على emirates.com للاطلاع على أحدث التطورات عن حالة رحلاتهم.

وتعتذر طيران الإمارات عن أي إزعاج لمسافريها نتيجة هذا الوضع الخارج عن السيطرة، وتؤكد أن سلامة ركابها وأطقمها تحتل دوماً قمة أولوياتها”.