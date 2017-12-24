“صحة دبي” تحذر من التخزين الخاطئ للأدوية واستخدامها دون استشارة الطبيب

حققت مبادرة ” الدواء سلامة وعطاء” التي تتبناها ادارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي نجاحا كبيرا في الوصول الى أهدافها المنشودة من خلال رفع الوعي لدى افراد المجتمع بآلية التخلص الآمن من الأدوية التالفة والمنتهية الصلاحية لتفادي مضاعفاتها السلبية على البيئة والصحة العامة .

كما تمكنت المبادرة من تحقيق نجاحات ملموسة في مجال اعادة استخدام الأدوية الزائدة عن الحاجة ضمن عدد من الضوابط والشروط التي حددتها ادارة الصيدلة لضمان السلامة العامة وتحقيق الجانب الخيري للمبادرة من خلال التوزيع المجاني لهذه الأدوية على محتاجيها من المرضى.

واكد الدكتور علي السيد مدير ادارة الخدمات الصيدلانية بهيئة الصحة بدبي على أهمية المبادرة الهادفة الى ترسيخ مفهوم سلامة وأمان استخدام الأدوية، وحماية البيئة وأفراد المجتمع المحلي من الاستخدام الخاطئ للأدوية، والأضرار الناجمة عن سوء إدارة الأدوية المنتهية الصلاحية واستخدامها.

ولفت الى الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي للارتقاء بمستوى الأمن الصحي والبيئي من خلال تنظيم حملات التوعية الهادفة الى رفع الوعي والتثقيف الصحي للمرضى وذويهم حول الطرق والوسائل الصحيحة للتعامل مع الأدوية والطرق الصحيحة لاستخدامها وتفادي مضاعفاتها السلبية.

ودعا الدكتور علي السيد أفراد المجتمع الى التخلص الآمن من الأدوية من خلال تسليمها لأقرب صيدلية تابعة لهيئة الصحة بدبي حيث يقوم فريق صيدلاني متخصص بتقييم الأدوية التي يتم احضارها من قبل المرضى بغض النظر عن مكان صرفها لهم والتخلص الآمن منها حسب السياسات والإجراءات المطبقة في الهيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية.

وقال ان هيئة الصحة بدبي تقوم سنويا باستقبال كميات كبيرة من الادوية المنتهية الصلاحية والزائدة عن حاجة المرضى والتي يتم التبرع بها لهيئة الهلال الأحمر بدبي التي تتولى توزيعها على محتاجيها من المرضى داخل وخارج الدولة.

وحذر مدير ادارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة بدبي من اعادة استخدام الأدوية من قبل المرضى الآخرين دون استشارة الطبيب لأن اختلاف الجرعة قد يؤدي الى تفاعلات ومضاعفات سلبية للمريض.

كما حذر من التخزين الخاطئ للأدوية والذي قد يؤدي الى تغيير مكوناتها وتقليل فاعليتها بغض النظر عن تاريخ الصلاحية مشيرا الى ان تعرض الأدوية للحرارة والرطوبة قد يغير من خصائصها الكيميائية.

واكد على أهمية الالتزام بحفظ الأدوية داخل عبواتها الأصلية لضمان سلامتها وأمان استخدامها وتسهيل التعرف على تاريخ انتهاء صلاحيتها محذرا من تخزين الأدوية في المطابخ والحمامات لأن الاماكن الرطبة أو المعرضة لأشعة الشمس قد تؤدي الى تحلل الأدوية وفقدان فعاليتها.

ونصح الدكتور علي السيد بحفظ الأدوية بعيدا عن أيدي الأطفال وعدم التخلص منها في أماكن القمامة للحفاظ على سلامة البيئة وتفادي تأثيراتها السلبية على صحة وسلامة المجتمع.