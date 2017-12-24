اتصالات تنجح في تفعيل أول شبكة للجيل الخامس في المنطقة

أعلنت اتصالات اليوم عن تحقيقها إنجاز جديد في إطار تمكين شبكة الجيل الخامس في الدولة حيث نجحت في إطلاق أول شبكة لتكنولوجيا الجيل الخامس ذات النطاق العريض في المنطقة، والتي تم نشرها في مرحلتها ما قبل التجارية في مناطق معينة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي شملت العاصمة أبو ظبي وإمارة دبي.

وتفصيلاً، تم من خلال هذه الشبكة استخدام طائرة بدون طيار ذات تقنيات متطوّرة تعتمد على شبكة الجيل الخامس (5G) ومجهّزة بتقنية الواقع الافتراضي (VR) مع قدرة تصوير بزاوية 360 درجة وكاميرا عالية الوضوح (4K) لتعزير التجربة في البيئات الحية، وقد بلغت سرعة التحميل 5 جيجابت في الثانية، وسرعة التنزيل 2 جيجابت في الثانية مع تسجيل وقت استجابة منخفض جدّا، علاوةً على تحقيق ربط أعداد ضخمة من الأجهزة المتصلة عبر انترنت الأشياء.

كما تم أيضاً تجربة الخدمة الثلاثية الجديدة المدعّمة بتقنية الجيل الخامس والتي تشمل (البيانات، الصوت، التلفاز) باستخدام أجهزة لاسلكية متميزة تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، ويُعد النشر الأوّلي لهذه الشبكة (5G) عاملاً رئيساً في تمكين الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن قدراتها الهائلة في خلق فرص لنماذج أعمال جديدة ومبتكرة لشركاء اتصالات في الإمارات بما في ذلك أنظمة التنقّل الذكي وسيارات التحكم الذاتي ومجالات الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من المجالات المختلفة.

وتعليقاَ على ذلك، قال المهندس صالح عبد الله العبدولي -الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: “إننا نفخر اليوم بإطلاقنا الناجح لخدمات الجيل الخامس في المرحلة ما قبل التجارية في الدولة، تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل دول العالم في شتى المجالات، وبهذا الإنجاز المرموق نؤكد التزامنا الوطني بأن نكون جزءاً من هذه المسيرة عبر تطوير بنية تحتية قوية ومتطورة ترتقي لمستوى العالمية بفضل استراتيجيتنا الطموحة في نشر شبكة الجيل الخامس وتمكين المدن الذكية، وسنستمر في رحلة التحول الرقمي من خلال توظيف قدراتنا الضخمة وتوفير أفضل التكنولوجيات المتطورة والمبتكرة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والتشغيل الذاتي وإنترنت الأشياء”

هذا وتعمل محطات البث الراديوية الجديدة (NR) لتكنولوجيا الجيل الخامس على نظام الاستقبال (C-Band) وعرض نطاق ترددي قدره (3.3 – 3.8) عبر أنظمة تكنولوجية متقدمة بما في ذلك أنظمة المدخلات والمخرجات المتعددة (Massive MIMO) مع تدفق هائل من البيانات وقدرات تشكيل الحزم، وستستمر اتصالات في تطوير ونشر شبكة الجيل الخامس تمهيداَ لطرحها تجارياَ للأفراد والشركات على حد سواء مع توفير سرعات اتصال فائقة مع وقت استجابة منخفض وربط أعداد ضخمة من الأجهزة المتصلة.

ويذكر أن اتصالات كانت من أوائل المشغلين في العالم الذين أجروا تجارب حية لتقنية الجيل الخامس باستخدام نطاقات تردد مختلفة، حيث سجلت تجربتها الأخيرة سرعة بلغت 71.75 جيجابت في الثانية باستخدام موجات التردد العالية (e-band). كما قامت اتصالات بنشر شبكة جيجابت (Gigabit LTE) في الدولة كجزء من التحديث نحو تهيئتها لشبكة الجيل الخامس جنباً الى جنب مع نشر تقنية إنترنت الأشياء ضيقة النطاق (NB-IoT) وتقنية التطور طويلة الأمد المعروفة بـ (LTE-M) لاستيعاب الحجم الهائل المتوقع من الأجهزة المتصلة في المدن الذكية في السنوات القليلة القادمة، ويتم تطوير البنية التحتية على أساس التصور الوظيفي للشبكة بما يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

وتؤكد اتصالات التزامها بنشر خدمات الجيل الخامس في المدن الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2018 استعداداً للأحداث المهمة المقررة خلال الفترة ما بين 2018 و 2020 بما في ذلك القمة العالمية للحكومات وبطولة كأس آسيا و الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU PP-18 ) ​​و اكسبو 2020.