إذا كنت سائق مبتدئ فعليك بهذه السيارات الأربعة

هيونداي i10، جديدة اعتباراً من 35 ألف درهم إماراتي

تسمح لك بنيتها الصغيرة (3.58 م × 1.58 م) بالتنقل بين الطرق الضيقة في دبي القديمة براحة تامة. تأتي سيارة هيونداي i10 مع محرّك بسعة 1.2 لتر و4 أسطوانات بقوة 85 حصاناً، وتصل سرعتها القصوى إلى 100 كلم/الساعة في غضون 12 ثانيةً. على الأرجح أنّها ليست قويةً جداً لخوض سباقات، ولكنّها جيدة بما يكفي للتنقل في المدينة بسهولة.

كيا بيكانتو – جديدة اعتباراً من 39 ألف درهم إماراتي

تأتي كيا بيكانتو بمقاييس مماثلة لمقاييس هيونداي i10، مما يسهّل ركنها في مواقف السيارات الضيقة. وهي تأتي مع محرّك بسعة 1.2 لتر لكن تصل سرعتها القصوى إلى 100 كلم/الساعة في غضون 13.5 ثانيةً، أي أبطأ بقدر بسيط من هيونداي i10.

– جديدة اعتباراً من 38 ألف درهم إماراتي

تتميّز سيارة شيفروليه سبارك عن نظيراتها من فئة السيارات الصغيرة بهيكل أكبر بقليل (3.6 م× 1.6 م)، ومع ذلك تبقى سيارةً عمليةً جداً للطرق الضيقة. تأتي مع محرّك أكبر بسعة 1.4 لتر لكن مع 4 أسطوانات ونظام دفع أمامي. تصل السرعة القصوى لشيفروليه سبارك إلى 100 كلم/الساعة في غضون 16 ثانيةً، مما يجعلها أبطأ بقليل من نظيراتها.

بيجو 208- جديدة اعتباراً من 55 ألف درهم إماراتي

إذا كنت تبحث عن سيارة أوسع وأكثر قوةً، قد تجد مطلبك في سيارة بيجو. تتمتّع بيجو بهيكل أكبر (4 م × 1.7 م)، مع محرّك بسعة 1.6 لتر وسرعة تصل إلى 100 كلم/الساعة في غضون 8 ثوان، مما يضعها في فئة السيارات الأسرع قليلاً.