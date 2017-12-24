“التنظيم والرقابة في أبوظبي” يطلق نظام إلكتروني جديد للإبلاغ عن الحوادث

أطلق مكتب التنظيم والرقابة – أبوظبي نظام إلكتروني جديد للإبلاغ عن الحوادث التشغيلية و الحوادث المتعلقة بالصحة و السلامة و البيئة للجهات المرخصة من قبل المكتب حيث قام المكتب بتطبيق الاجراءات الإلكترونية للإبلاغ عن الحوادث وذلك لتوفير الوقت في رفع التقارير من الجهات المرخصة من قبل المكتب.

وقام فريق عمل إدارة الصحة والسلامة والبيئة في المكتب بتطوير النظام الإلكتروني الجديد للإبلاغ عن الحوادث بالتزامن مع إطلاق المكتب للإصدار الثالث لتعليمات الإبلاغ عن الحوادث إضافة إلى تدريب ممثلي الجهات المرخصة على التطبيق الجديد للإبلاغ الإلكتروني عن الحوادث من خلال سلسلة ورش عمل عقدها المكتب وبلغ عدد المشاركين في الورش حوالي 120 ممثل من الجهات المرخصة إضافة إلى اختبار النظام الجديد الذي أثبت فعالياته.

وقال سعادة سيف سعيد القبيسي مدير عام مكتب التنظيم والرقابة – أبوظبي إن تطوير النظام الإلكتروني للإبلاغ عن الحوادث يأتي ضمن استراتيجية المكتب بتطبيقأفضل المعايير والإجراءات لضمان بيئة عمل مستدامة لسكان مدينة أبوظبي بما يتوافق مع أهداف الحكومة بتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين ولكل من يقيم على أرض الإمارات حيث قام فريق العمل في إدارة الصحة والسلامة والبيئة بمكتب التنظيم والرقابة بتحديث تعليمات الإبلاغ عن الحوادث وتطوير نظام إلكتروني للإبلاغ عن الحوادث بما يتماشى مع التحديث الأخير على التعليمات.

وأضاف القبيسي أن هذا التطبيق الجديد يأتي استكمالا لسعي المكتب إلى أتمتة عملياته بما يتماشى مع متطلبات خطة أبوظبي . ويساهم أيضا في تحقيق أهداف المكتب الرامية إلى الاالإرتقاء بالقطاع وتحسين أدائه في مجال الصحة والسلامة والبيئة ومراقبة الصحة العامة والتأكد من مدى التطابق مع معايير الصحة والسلامة والبيئة.

وأشار إلى أن هذا النظام يوفر الوقت والجهد على كل من الشركات المرخصة ومكتب التنظيم والرقابة عند القيام بعمليات الإبلاغ ومتابعة الحوادث وتحسين جودة المخرجات والدروس المستفادة من الحوادث من خلال توفير معلومات دقيقة ومتجانسة حول تكرار الحوادث ومسبباتها إضافة إلى تقليص زمن الاستجابة للحوادث بشكل كبير .