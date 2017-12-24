“الإمارات للبحث والإنقاذ ” يجري تمريناً مشتركاً مع نظيره السعودي للتعامل مع الزلازل.

أجرى فريق الإمارات للبحث والإنقاذ مع نظيره السعودي في الرياض تمريناً افتراضياً مشتركاً للتعامل مع الزلازل التي قد تقع داخل المملكة العربية السعودية لقياس جاهزية الفريقين في مواجهة مثل هذا النوع من الحوادث .

وحضر مجريات التمرين سعادة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ،سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة ،ومعالي الفريق سليمان عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني في المملكة .

وأظهر الفريقين مستوى متقدماً في التعامل مع وقوع الزلازل والتنسيق المشترك في إعداد الخطط والبرامج لمواجهة مثل هذه الحوادث التي قد تقع .

وقال المقدم أحمد عبد الله الكندي ،قائد فريق الإمارات إن التمرين يعتبر من المتطلبات الأساسية للحصول على التصنيف الدولي من الهيئة الدولية للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة ،ويؤكد متانة وقوة العلاقات الأخوية بين الإمارات والسعودية ،وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مواجهة حوادث الكوارث والأزمات.

وأوضح أن تنفيذ التمرين استغرق 36 ساعة وكان عبارة عن فرضية زلزال تطلب طلب الدعم الدولي ،بحيث استجاب فريق الإمارات للبحث و الإنقاذ وتحرك على الفور لمساندة الفريق السعودي، مشيراً إلى تطبيق جميع الإجراءات المتبعة في الهيئة الإستشارية للقيام بعمليات البحث و الانقاذ.