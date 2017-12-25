الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وفرصة لتشكل الضباب

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 25/ 12 / 2017 إلى الساعة 0800 يوم 26 / 12 / 2017

طقس صحو إلى غائم جزئيا ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة شمالا وشرقا .

حركة الرياح

جنوبية غربية – شمالية غربية / 15 – 30 كم/ ساعة بوجه عام .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ، ومغبراً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساء الثلاثاء على البحر خاصة غرباً ، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب خاصة شمالا وشرقا، والبحر متوسط الموج يضطرب مساء الثلاثاء فى الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.