“المحترفين” تعلن مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الخليج العربي

أعلنت لجنة دوري المحترفين مواعيد مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الخليج العربي بعد أن تحدد موقف الفرق المتأهلة عقب نهاية مباريات الجولة الخامسة التي أقيمت يومي الخميس والجمعة الماضيين.

هذا وستقام مباريات ذهاب دور الربع النهائي على مدار يومي الجمعة 29 والسبت 30 ديسمبر، ويشهد اليوم الأول مواجهات من العيار الثقيل، حيث يستقبل العين الوحدة في 5:15 مساءً، فيما يحل النصر ضيفاً على الوصل في الثامنة مساء نفس اليوم، وفي اليوم الثاني يستضيف دبا الجزيرة في 5:10 مساء، ويواجه شباب الأهلي دبي في الثامنة مساءً رابع المجموعة الأولى الذي سيتحدد بناءً على نتيجة مباراة الجزيرة وحتا المؤجلة عن الجولة الرابعة والتي ستقام يوم 26 ديسمبر الجاري.

وتقام مباريات إياب دور الربع النهائي يومي 15 و 16 فبراير 2018، بواقع مباراتين في كل يوم، ويفتتحها شباب الأهلي دبي أمام رابع المجموعة الأولى في 5:30 مساءً، ثم يحل دبا ضيفاً على الجزيرة في الثامنة مساء نفس اليوم، وتختتم مواجهات هذه المرحلة بمباراتين، تجمع الأولى النصر والوصل في 5:30 مساءً، ويلتقي في الثانية الوحدة والعين في الثامنة مساءً.

الجدير ذكره أنه في حال تساوي فريقين في المراحل النهائية في عدد النقاط في المباريات المعنية فيما بينهما، سيتم تحديد الفريق الفائز والصاعد للدور التالي وفقاً للترتيب التالي:

الفريق الذي حقق أعلى فارق أهداف خلال المباريات المقامة بينهما الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خلال المباريات المقامة بينهما. الفريق الذي سجل أكبر عدد من الأهداف خارج الأرض في المباريات المقامة بينهما.

وفي حال استمر التعادل يتم اللجوء للركلات الترجيحية كما هو منصوص عليه في المادة (16) من لائحة المسابقة.