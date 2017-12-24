مدرب السعودية: “الأبيض” ليس “عموري” فقط

حذر مدرب المنتخب السعودي، الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش من خطورة منتخب الإمارات، قبل مواجهة المنتخبين غداً الإثنين في “خليجي 23” في الكويت.

وأكد يوريسيتش أن “الأخضر” يدخل مواجهة الإمارات بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في المباراة الافتتاحية على الكويت، في افتتاح بطولة خليجي 23، مشيراً إلى أنه عمل خلال فترة قصيرة بشكل جيد لتجهيز اللاعبين، مؤكداً أنه دوّن بعض الملاحظات خلال لقاء عمان والإمارات، لوضع الخطة المناسبة.

وأكد المدرب الكرواتي، أن المنتخب الإماراتي يضم لاعبين مميزين، وليس عمر عبدالرحمن فقط، إضافة إلى مدرب كبير، مشيراً إلى جاهزية فريقه للمواجهة، متمنياً أن يظهر “الأخضر” بنفس الأداء الذي قدمه المنتخب السعودي في الشوط الأول أمام الكويت.