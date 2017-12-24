منتجع الدانات جبل الظنة يعلن عن عروض مميزة خلال استقبال العام الجديد

يستقبل منتجع الدانات جبل الظنة بداية العام الجديد بكثير من المرح والإحتفالات المشوقة التي ستنال إعجاب الزوار والضيوف برفقة عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم.

رحب بالسنة الجديدة بلمسة من الأناقة وأنت في ابهى حلة مستمتعا بحفل العشاء المميز في قاعة بينونة للإحتفالات في أمسية 31 ديسمبر. استمتع بالعشاء الشهي من البوفيه الذي اعد بعناية من قبل فريق طهاة المنتجع الموهبين، إلى جانب عروض الغناء والموسيقى الهادئة وتمتع بالرقص على أنغامها. يبدأ العشاء بسعر 199 درهماً بما فيه المشروبات الخفيفة، و299 درهماً للمشروبات المصنعة محلياً، و80 درهماً للصغار ما دون 12 عاماً مع عدد غير محدود من المشروبات الخفيفة.

انضموا إلى فرقة الغناء والموسيقى المحلية للفندق ومنسّق الأغاني أيضاً في مطعم وبار “لاتيتود” وابدأوا العد التنازلي لعام 2018 وارقصوا على الأنغام الحية من الساعة الرابعة عصراً وحتى ساعات متأخرة. احصلوا مقابل 100 درهم على دخول مجاني للحفلة ومشروبين من الصنع المحلي.

كما بإمكان المحتفلين بقدوم العام الجديد التوجه إلى مطعم زيتون الإيطالي وتناول أربع أطباق إيطالية أصيلة من قائمة الطعام مع اختيار أصناف متنوعة من المأكولات النباتية أو غير النباتية، وذلك بسعر 249 درهماً بما فيه المشروبات الخفيفة للشخص الواحد، و349 درهماً مع عدد غير محدود من المشروبات المصنعة محلياً، وذلك من الساعة 6:30 مساءً وحتى الساعة 11:00 مساءً.

احتفل ببدايه سعيدة لعام 2018بقضاء تلك الليلة في إحدى الغرف الـ133 الفاخرة والشاليهات المطلة مباشرة على البحر، وذلك ابتداءً من 699 درهماً لشخصين.

احتفلوا برأس السنة الجديدة في منتجع الدانات جبل الظنة. تخضع الأسعار لـ10% رسوم خدمة و6% رسوم السياحة و4% رسوم بلدية.

للحجز والمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بمنتجع الدانات جبل الظنة على الرقم: +97128012222 أو البريد الإلكتروني: reservations.jebeldhanna@danathotels.com أو زيارة الموقع: www.danathotels.com