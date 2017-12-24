779 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 16 مليون درهم في “البرشاء”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 779 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 260 مبايعة بقيمة 460 مليون درهم، منها 37 مبايعة للأراضى بقيمة 135 مليون درهم و 223 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 325 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الثالثة تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة تليها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة سيح شعيب 2.

و قد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 9 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3.

و قد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها21 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 319 مليون درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 239 مليون درهم و 55 رهونات فلل وشقق بقيمة 80 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة جميرا الاولى بقيمة 105 مليون درهم وأخرى فى منطقة الخليج التجارى بقيمة 88 مليون درهم.