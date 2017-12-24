شاهد بالصور | لقطات مذهلة للرحالة حول العالم

تم الكشف عن الفائزين بجائزة “أفضل مصور رحالة لعام 2017″، والمسابقة – الآن في عامها الـ15 ولديها مجموعة رائعة ومتنوعة من الصور وقصص السفر الفوتوغرافية لاحتفالات الإنسانية، والمناظر الطبيعية والبيئة والحياة البرية.
تم تقديم أكثر من 20 ألف صورة من قبل المصورين من 129 دولة، وحصل الوافدون من 24 دولة على جوائز — وكان ذلك بمثابة اكتساح نظيف للولايات المتحدة في فئة “المصور الرحالة اليافع لعام 2017″، حيث حاز الشباب الأمريكان على مرتبة الشرف في جميع الفئات الثلاث.
الهند – المصور ألان شريودر ضمن سلسلة صور الفائزة في فئة “أفضل مصور رحالة لعام 2017”
الصين – المصور ألان شريودر الفائز في فئة “أفضل مصور رحالة لعام 2017”
الصين – المصور ستيفين كينغ الفائز في فئة “الأرض والمناخ – أفضل مصور رحالة لعام 2017”
الصين – المصور جيانهوي الفائز في فئة “الطعام – أفضل مصور رحالة لعام 2017”
الهند – المصور باول سانسوم الفائز في فئة “احتفال الإنسانية – أفضل مصور رحالة لعام 2017”
المصور جوهان سيغيسون الفائز في فئة ” الحياة البرية – أفضل مصور رحالة لعام 2017″
المصور الروسي أليكسي سولويف الفائز في فئة “أنثى”
المصور مادي نولان الفائز في فئة “مصور الرحالة اليافع – كاميرتي، رحلاتي”
بولندا – المصور إجوزياه هادلستون الفائز في فئة “أفضل صورة فردية – حكايات مغامرة “
اليابان – المصور إجوزياه هادلستون الفائز في فئة “مصور الرحالة اليافع – كاميرتي، رحلاتي”
المصور إميليانو بينيززوتو الفائز في فئة “التصوير الإبداعي أثناء الرحلات – حكايات المغامرة”
المصورة كاثرين كيتس الفائزة في فئة “طبيعة العالم – الأرض والمناخ”
كاتش، الهند – المصور آنا أبراو الفائز في فئة “أفضل صورة فردية، احتفال الإنسانية”
سنوت ناه ياه، المكسيك – المصور ويندي تيميرمانز الفائز في فئة “التصوير الفردي – صورة واحدة”
الولايات الأمريكية – المصور مورغان ولفيرز الفائز في فئة “أفضل مصور رحالة اليافع لعام 2017”
البرتغال – المصور بيا فاتشها الفائز في فئة “التصوير الفردي “iTravelled”
حديقة البراكين الوطنية، روندا – المصور ألكسندر زيندي الفائز في فئة “جائزة المواهب الجديدة”