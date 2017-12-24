شاهد بالصور | لقطات مذهلة للرحالة حول العالم

تم تقديم أكثر من 20 ألف صورة من قبل المصورين من 129 دولة، وحصل الوافدون من 24 دولة على جوائز — وكان ذلك بمثابة اكتساح نظيف للولايات المتحدة في فئة “المصور الرحالة اليافع لعام 2017″، حيث حاز الشباب الأمريكان على مرتبة الشرف في جميع الفئات الثلاث.

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