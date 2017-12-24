حادثين بسيطين بدون إصابات أثناء الضباب في عجمان

صرح سعادة العقيد خالد محمد النعيمي مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة عجمان أنه خلال فترة الضباب التي استمرت منذ مساء أمس السبت حتى صباح اليوم لم يقع سوى حادثين بسيطين من دون وقوع إصابات في إمارة عجمان.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات إن شرطة عجمان عملت على تكثيف الدوريات المرورية مع ظهور الضباب مساء أمس، وشهدت طرق عجمان حركة مرورية انسيابية في مختلف مناطق الإمارة.

ودعا السائقين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم في حالة كثافة الضباب وضعف الرؤية، ناصحاً بخفض السرعات، وترك مسافة كافية بين المركبات، والوقوف خارج الطريق في حالة انعدام الرؤية نهائياً، واستخدام المصابيح المنخفضة في المركبة، وعدم استخدام إشارات الانتظار أثناء السير، مشيراً إلى أنه من الأفضل استخدام أضواء الضباب المخصصة لذلك، متمنياً السلامة للجميع.