انفيديا توقف دعم تحديث تعاريف بطاقات العرض لأنظمة التشغيل 32 بت

أصدرت عملاقة الرسوميات بالأمس الإصدار رقم 390 لتعاريف بطاقات العرض خاصتها للحواسب الشخصية والذي سيكون آخر تحديث يدعم الحواسب العاملة بنظام تشغيل ومعالجات 32 بت.

هذا يعني لو كان لديك حاسب شخصي يعمل بنظام ويندوز 7 أو 8 أو 10 أو لينكس بنسخة 32 بت فإنه لن تعمل التحديثات الجديدة عليه بحيث لن يمكن تنصيبها بالتالي الإستفادة من إمكانيات إضافية أو تحسين تعامل بطاقة العرض لديك مع الألعاب والفيديو والتقنيات الجديدة التي تصدر ويمكن أن تدعمها.

وتتعهد انفيديا بإرسال فقط التحديثات الأمنية لتعريفات بطاقات رسومياتها على أنظمة التشغيل 32 بت لمدة عام إضافي تنتهي في يناير 2019.

توجه انفيديا نحو معالجات 64 بت ليس مستغرباً وهو ما تفعله كل الشركات تقريباً مثل متصفحات الإنترنت حيث أن تطوير الإصدارات الخاصة بأنظمة ومعالجات 32 بت أصبح مكلفاً بدون أن تكون هناك حصة سوقية كبيرة.

إذن، لو كان لديك حاسب قديم، وتهتم بالألعاب، فإنه قد يكون الوقت الملائم للإنتقال لحاسب أحدث بمعالج 64 بت أو تغيير نظام التشغيل لديك إلى 64 بت لو كان 32 بت.