فارس جمعة: الريال مازال يعاني آثار مباراة الجزيرة

تواصلت ردود أفعال فوز برشلونة على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الدوري الإسباني بالنسبة لمعسكر منتخب الإمارات، وقال فارس جمعة لبعض من تجمعوا حوله في فندق جميرا مقر البعثات الإماراتية والسعودية والكويتية والبحرينية: «النتيجة ممتازة، ومستحقة، وأنا برشلوني، وسعيد للغاية بالفوز المهم»، وقال ضاحكاً «يبدو أن ريال مدريد مازال يعاني مباراة الجزيرة في كأس العالم للأندية الذي استضافته أبوظبي».

وأشار إلى أن «تأثير الإرهاق من المجهود الكبير للفريق الملكي من اللعب أمامنا كانت واضحة، فقد كان محظوظاً للغاية أمامنا ولم نكن نستحق الخسارة وأهدرنا فرصة الفوز».

من جانبه، قال سلطان المندري الحارس الاحتياطي للمنتخب، وحارس نادي الوصل، عن نفسي: كنت محايداً أو فلنقل حكماً لفض المناقشات بين البرشلونيين والمدريديين من زملائي اللاعبين، العطاس كان أكثر لاعبي المنتخب فرحاً بفوز برشلونة واحتفل بالفوز على طريقته الخاصة، ولم يترك أي مدريدي من اللاعبين في حاله. وأضاف سلطان «عن نفسي أشجع يوفنتوس الإيطالي واستمتعت بالكلاسيكو من دون أي توتر، أو شد عصبي».