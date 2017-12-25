استدرجوه عبر فتاة تدليك وصوَّروه عارياً ثم ابتزّوه

استدرجت بائعة أفريقية في العقد الثالث من عمرها شاباً عربياً إلى شقتها بداع عمل مساج وتدليك لجسده، فيما كان ينتظره في ذات الشقة 3 من أبناء جلدتها وقاموا بتصويره عارياً وابتزازه لتسليم مبالغ مالية عن طريق تهديده بنشر صوره على الإنترنت ما لم يسلمهم مبلغ 200 ألف درهم.

وقالت النيابة العامة بدبي:« إن المتهمين الأربعة حجزوا المجني عليه وأغلقوا باب الشقة بمجرد دخوله وأقدموا على سرقة بطاقته الائتمانية بعد أن جردوه من ملابسه عنوة والتقطوا له صوراً وهو عار».

وطالبت النيابة العامة أمس من محكمة جنايات بدبي التي مثل أمامها المتهمون بمعاقبتهم طبقاً لقانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحاديين.

وأفاد المجني عليه بأن المتهمين قاموا بشراء مصوغات من محل ذهب في الشارقة بوساطة بطاقته الائتمانية بالإضافة إلى سحبهم مبلغ نقدي يبلغ 25 ألف درهم بعد أن زودهم بالرقم السري تحت التهديد. وقد أنكر المتهمون ما أسند لهم من اتهامات وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 10 يناير المقبل.