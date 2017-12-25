تطبيق Fluctuate لتتبع أسعار المنتجات في مواقع التسوق عبر الإنترنت

هل وجدت نفسك مرارًا وتكرارًا تفحص أسعار منتج ما من سوق أمازون لمعرفة ما إذا كان ثمن المنتج المراد شرائه قد إنخفض سعره أخيرًا بما فيه الكافية بالنسبة لك لشرائه؟ إن كنت أحد هؤلاء فتطبيق Fluctuate الجديد يمكنك الإستفادة منه كثيرًا.

فهو بإعتقادي أحد التطبيقات المهمة التي يبحث عنها المستخدمين باستمرار، وذلك من أجل الحصول على أفضل صفقات الشراء من على الإنترنت، فمن خلال هذا التطبيق يمكنك تتبع تقلّب الأسعار، والاهم من ذلك يُمكِنُكَ تعيين مبلغ محدد لمنتج ما، وعند وصول المنتج لهذا السعر سَيُشعِرُكَ التطبيق فورًا.

كما ويسمح لك Fluctuate بتتبع أسعار المنتجات من مختلف مواقع التسوّق عبر الإنترنت، بما في ذلك سوق متجر بلاي وسوق أمازون وكل مواقع التسوّق الأخرى، أخيرًا تطبيق Fluctuate يأتي حصرًا على نظام أندرويد وهو متاح للتحميل مجّانًا، على أن يدعم إصدار أندرويد 5.0 فأحدث.