استدعاء طرز جديدة من «مرسيدس»

بعد أقل من أسبوعين على استدعاء سيارات «مرسيدس بنز»، E-CLASS نموذج 213 وS-CLASS نموذج 222 طراز 2017 وG-CLASS نموذج 463 طرز 2016 و2017 و2018.

بدأت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء جديدة تشمل عدة موديلات من «مرسيدس بنز» طرز 2012-2017، وذلك اعتباراً من نهاية شهر ديسمبر الحالي بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات وكيلي «مرسيدس بنز» في الدولة.

وأفادت الوزارة في تقرير أمس أن الاستدعاء يرجع إلى أن شركة «دايملرإيه جي» المصنعة لسيارات «مرسيدس بنز»، تأكدت من وجود بعض العيوب الكهربائية في السيارات المشمولة بالاستدعاء في الفئات A وC وE والفئات GLC وGLA وCLA نماذج 176,204,205,207,212,117,156,253 طراز 2012-2017.

وأوضحت أن هذه العيوب قد تؤدي لانتفاخ الوسائد الهوائية للسائق دون سبب، وتفعيل الرسالة التحذيرية للوسادة الهوائية للسائق في مجموعة العدادات إلى جانب مصباح التحذير الأحمر للوسادة. وقالت إن مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات، قد بدأتا بالفعل بالتنسيق مع الوزارة إبلاغ العملاء ببدء حملة فحص لجميع السيارات المعيبة المشمولة بالاستدعاء.