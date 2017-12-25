بالصور.. الترشيحات النهائية لـ”فنون البناء 2017″

بواسطة / بتاريخ 2017-12-25 في 9:30 ص /
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اختيرت 12 صورة في القائمة النهائية للأعمال المتنافسة في مسابقة “فنون البناء” الدولية للتصوير المعماري لهذا العام. نستعرض هذه الصور، والتي تتراوح بين تصميمات تجسد بعض التفاصيل المجردة والمباني المهجورة.

 
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