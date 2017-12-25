بعد نكسة الكلاسيكو .. ثورة تغيير جديدة في ريال مدريد

ذكرت صحيفة ” دياريو جول ” الإسبانية أن فلورينتينو بيريز ، رئيس نادي ريال مدريد ، قرر الدخول إلى سوق الانتقالات الشتوية متسلحاً بـ200 مليون يورو ، وذلك أملاً في العودة سريعاً إلى القمة بعد نكسة الكلاسيكو الأخير، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

ووضعت الصحيفة 3 أهداف للميرينجي في يناير وهم الحارس كيبا آريزابالاجا ، والمدافع ليوناردو بونوتشي ، والمهاجم ماورو إيكاردي .

من جهة أخرى ، قالت صحيفة ” دون بالون ” إن ريال مدريد ضاق ذرعاً بكريم بنزيما ، وأضافت أن كلاسيكو السبت كان الفرصة الأخيرة للمهاجم الفرنسي صاحب الأداء الباهت منذ فترة طويلة .

وأوضح التقرير أن فلورينتينو بيريز قال لنجم ليون السابق قبل مواجهة برشلونة يوم السبت أنه إن لم يظهر بشكلٍ جيد سيستبدله في يناير المقبل .

ويعتقد جميع المقربين من البلانكوس أن الأقرب للانضمام إلى ريال مدريد في يناير بدلاً من بنزيما هو الأرجنتيني ماورو إيكاردي ، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي .