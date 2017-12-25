مقتل ستة مدنيين في هجوم انتحاري بالقرب من فرع للاستخبارات الافغانية في كابول

اعلن ناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية مقتل ستة مدنيين الاثنين في هجوم انتحاري بالقرب من مكتب لجهاز الاستخبارات الافغاني في كابول.

ويأتي هذا الهجوم الذي وقع بينما كان الموظفون يصلون الى مكاتبهم، بعد اسبوع على اعتداء استهدف مركزا للتدريب تابعا للادارة الوطنية للامن (الاستخبارات) في العاصمة الافغانية.

وصرح نجيب دانيش لوكالة فرانس برس ان ستة مدنيين كانوا في سيارة قتلوا في الهجوم. وقال ان “ستة اشخاص قتلوا وثلاثة آخرين جرحوا”. واضاف “لا نعرف حتى الآن هدف الهجوم لكنه وقع على الطريق الرئيسي”.

وذكر صحافي من فرانس برس في المكان ان الهجوم وقع بالقرب من المدخل الرئيسي لمجمع الاستخبارات، مشيرا الى ان قوات الامن اغلقت الطريق الرئيسي المؤدي الى المبنى.

وكان نصرت رحيمي الناطق باسم نائب وزير الداخلية الافغاني صرح لفرانس برس قبل ذلك ان “المعلومات الاولية تشير الى حدوث انفجار بالقرب من مقر للاستخبارات في حي شاش داراك في كابول”.