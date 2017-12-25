“الصحة” ترصد إساءة استخدام قطرة عيون وبخاخ مسكن محلياً وعالمياً

انعقد في ديوان وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدبي اجتماع اللجنة العليا لرصد ومراجعة جداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بحضور ممثلين عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الإتحادية وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي والمركز الوطني للتأهي ومحاكم دبي ومحاكم الشارقة وشرطة دبي وكل من هيئة الصحة دبي ودائرة الصحة أبوظبي وشرطة الشارقة.

وأكد الدكتور أمين الأميري حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء في اللجنة على حماية المجتمع من مخاطر وآفات المواد المخدرة التي تسبب أعباء صحية واقتصادية، وذلك من خلال تحديث القوانين والتشريعات لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، ووضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة، وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية.

وأشار إلى أهمية دور وزارة الداخلية وإدارات الشرطة المحلية والنيابة العامة والتوصيات التي تخرج بها اللجنة من أجل توفير مسوغات طبية وأمنية لتطويق وتجريم المتعاطين في القضاء. ولفت إلى ريادة دولة الإمارات في مجال مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، من خلال إدراج أي مواد يثبت علمياً تأثيرها المخدر، كما نجحت الدولة في الوفاء بالتزاماتها الدولية كونها مصادقة على كافة الإتفاقيات الدولية المعنية بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

نقل بعض المواد من وصفة طبية عادية إلى شبه مراقبة وصرف مادة بناء على تعميم الانتربول

وناقشت اللجنة إساءة استخدام الدواء Tropicamide )قطرة عيون( مضاد الكولين والذي يستخدم لتوسيع الحدقة ومتوفر بتركيزين، وهما:‘MYDRIACYL 0.5 % 15ML BELG وMYDRIACYL 1% 15ML DP BELG. حيث لوحظ ورود ملاحظات بخصوص هذا الموضوع في إدارة الدواء. بناءً عليه تم اعداد استطلاع لقياس التغيير في حجم الاستهلاك.

حيث تم التواصل مع الوكيل المحلي والصيدليات الخاصة واتضح من الاستبيان وجود سوء استخدام لهذا الدواء من قبل الشباب من 20-30 سنة حيث يوجد صيدليات لم تكن تحتفظ بهذا الدواء واصبحت توفره، كما اتضح زيادة معدلات استهلاك الدواء من 2015 الى سبتمبر 2017 بمعدل بين 74%-102% واكتشف وجود ممارسات خاطئة في استخدام هذا الصنف عالمياً ومحلياً من قبل بعض المدمنين وبهدف إبقاء أطول لمفعول المخدرات، وبناء عليه اعتمدت لجنة التسجيل العليا تحويل صرف ال Tropicamide)قطرة عيون( من دواء POM )يصرف بوصفة طبية( إلى دواء Semi controlled)شبه مراقب).

ومن جهة أخرى وبهدف الحد من إساءة استخدام الوسيلة الطبية) ايثايل كلورايد بخاخ (Medical Devise Ethyl Spray تم تعديل صرفه بحيث يصرف كمنتج شبه مراقب Semi controlled. وأن هذا الصنف يستخدم كمسكن بشكل بخاخ من إصابات الملاعب ولوحظ وجود بعض التجاوزات وإساءة الاستخدام محلياً وعالمياً في استخدام هذه المادة.

كما تم الموافقة على اضافة أي مركب ينتمي الى مجموعة NBOMe والمؤثرة عقليا الى الجدول الخامس (ضمن مجموعة مشتقات فينيثيل امين)، حيث تم التعميم على مجموعة NBOMe من قبل الانتربول في اكتوبر 2017. كما تداول الاجتماع وضع آلية عمل لإتلاف المضبوطات المرسلة من النيابة العامة وغير المذكورة في جداول 1 و 2 و 4 و5.

مناقشة متطلبات اللقاء الحواري مع شركاء الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي

ومن جهة أخرى وبهدف البحث عن إمكانية استباق الدولة لمعرفة المخدرات الجديدة في السوق المحلي والخارجي. تضمنت أعمال اللجنة مناقشة الية الانتساب إلى برنامج يحصر جميع المواد المخدرة المذكورة في قانون مكافحة المخدرات كي يسهل البحث عنها في القوائم، بالإضافة إلى المواد المكتشفة حديثاً مثل برنامج Smart) الصادرعن الامم المتحدة(. واتضح ان الادلة الجنائية في شرطة ابوظبي كانت سباقة بهذا الصدد وتم الاتفاق على توسيع المشاركة لتشمل باقي الجهات الاتحادية.