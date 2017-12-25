مواقف مجانية خلال إجازة رأس السنة الميلادية في أبوظبي

في خطوة تهدف إلى إبقاء الجمهور على اطلاع بآخر المستجدات المتعلقة بعمله خلال إجازة رأس السنة الميلادية، أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن مجانية الوقوف في المواقف السطحية طوال فترة الإجازة والتي تبدأ من الساعة 00:01 من صباح يوم الأحد 31 ديسمبر، 2017 وحتى الساعة 7:59 صباح يوم الثلاثاء الموافق 02 يناير 2018.

وفي هذا الصدد، نوه المركز إلى ضرورة الوقوف في الأماكن المخصصة وعدم إعاقة حركة المركبات، إضافةً إلى عدم الوقوف في المواقف المخصصة للسكان من الساعة 9 مساءً وحتى 8 صباحاً.

إلى جانب ذلك أشار المركز إلى أن خدمة الحافلات ستعمل كالمعتاد وحسب المواعيد المحددة سابقاً دون تغير ماعدا خدمة الحافلات ما بين أبوظبي والعين وستكون كالتالي: الفترة الصباحية تعمل كالمعتاد وحسب المواعيد المحددة سابقاً، أما الفترة المسائية ليوم الأحد 31، ديسمبر، 2017 فالخدمة متوفرة من أبوظبي كل 15 دقيقة من الساعة 1 بعد الظهر وحتى 6 مساءً، ويوم الاثنين، 1 يناير، 2018 من محطتي أبوظبي و العين من الساعة 2 بعد الظهر وحتى 6 مساءً.