فيتنام تجلي أكثر من مليون شخص مع اقتراب إعصار “تمبين” المدمر

قالت السلطات الفيتنامية انها ستجلي أكثر من مليون شخص مع اقتراب إعصار “تمبين” الى جنوب البلاد بعد ان قتل نحو 230 شخصا في الفلبين.

وتتوقع السلطات أن يصل إعصار تيمبين، جنوب غرب فيتنام بين إقليمي “با ريا فونج تاو وكا ماو” في وقت متأخر اليوم الاثنين، حيث يحمل رياحا تسير بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.

وقالت لجنة مواجهة الكوارث في فيتنام انه تم اجلاء 74 ألف شخص من مناطق في مسار الإعصار بينما تستعد السلطات في 15 إقليما ومدينة لنقل ما يزيد على مليون مواطن.

كما أصدرت السلطات أوامرها لـ 310 ألاف صياد و 63 ألف قارب صيد بعدم الإبحار .

وأمرت السلطات اليوم بإغلاق المدارس في مدينة هوتشي منه وهي مركز تجاري كبير في جنوب البلاد.

ويشار إلى أنه من المتوقع أن تكون قوة إعصار تيمبين مماثلة لإعصار ليندا، الذي ضرب المنطقة منذ 20 عاما، وأسفر عن مقتل وفقدان أكثر من 3111 شخص.

وكان إعصار تيمبين قد غادر الفلبين أمس الأحد، بعد أن خلف 230 قتيلا وعشرات المفقودين.