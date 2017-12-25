عادات وطقوس إعداد وشرب الشاي في ألمانيا

في حين يعتبر موعد شرب الشاي مهما جدا لدى البريطانيين ويلتزمون به، لدى الألمان عاداتهم وطقوسهم الخاصة فيما يتعلق بالشاي وطريقة إعداده وشربه. في هذه الجولة المصورة، نتعرف على بعض الأمور المتعلقة بالشاي، حسبما أشارت اليه دويتشه فيله.

بينما تحتل ألمانيا المرتبة الـ 84 في قائمة البلدان المستهلكة للشاي، حيث يقدر استهلاك الفرد للشاي سنويا بـ 30 لترا. ويشرب سكان شرق فريزيا في شمال غربي ألمانيا، الشاي أكثر من أي منطقة أخرى في العالم، حيث يبلغ استهلاك الشاي السنوي حوالي 300 لتراً للفرد – في حين يعتبر استهلاك 100 لتر أكثر من معدل الاستهلاك في المملكة المتحدة.

في شرق فريزيا على ساحل بحر الشمال بألمانيا، تطورت طقوس الشاي على مر السنين لمقاومة برد الشتاء اللقارس. حيث يتم إعداد مزيج أسود قوي يتكون من أوراق (شاي أسام)، الذي يخمر في وعاء ويقدم في أكواب الخزف مع قطعة من السكر، والقليل من الكريمة لإضافة نكهة الحليب- انتبه، لا تقم بتحريك المزيج!

يمكن أن تشمل طقوس يوم الأحد للاستمتاع بمحادثة شيقة واحتساء القهوة والكعك،على إبريق من الشاي الساخن والفطائر أيضا. ومع الشاي المشروب الأكثر رواجاً في العالم، لا عجب أن القهوة ليست على القائمة للجميع. في شرق فريزيا حيث طقوس الشاي معروفة، يقال أنه بداعي الأدب واحترام مضيفك، يجب ألا تغادر قبل احتساء أقل من 3 أكواب من الشاي على الأقل!

تقوم جمعية الشاي الألمانية في هامبورغ، بتشكيل فريق سنوي لتذوق الشاي وتقييم العينات وفقاً لخصائصها والتحقق من مطابقتها للمواصفات الموجودة على الملصقات من حيث المنشأ والجودة. في حال لم تكن من المجموعة، يمكنك حجز عينات الشاي الخاصة بك في متحف الشاي في بلدة ليير الألمانية. أكثر المشروبات شعبية في العالم، تفوق حتى على القهوة! إذ بلغ استهلاك الشاي مستويات قياسية عام 2016، متضمناً ألمانيا. وفقا لجمعية الشاي يميل الألمان لتفضيل الشاي الأسود إلى الأخضر. وتختلف الآراء حول الأفضل، الشاي المغلف أم غير المغلف، حيث أن 60 في المئة من الأشخاص يفضلون الشاي غير المغلف. بينما يأخذ البريطانيون وقت الشاي والكعك على محمل الجد ويلتزمون به، لا يحبذ الألمان إضافة الكريمة إلى الشاي، بل يفضلون احتساء الشاي الأسود مع قليل من السكر. تشمل قوائم الطلبات في المقاهي في جميع أنحاء ألمانيا على الزنجبيل الطازج، وأوراق النعناع الطازجة- وهو مشروب ساخن محبب لدى الكثيرين. غير أن جمعية الشاي الألمانية لا تصنفه كنوع من أنواع الشاي. ولاعتبار المشروب الساخن (شاي)، يجب أن يحتوي على أوراق الشاي الأسود أو الأخضر. علاج لما يزعجك. تخصص السوبر ماركت رفوفا فقط للعديد من أنواع الشاي العلاجية. في حين أن البعض يفضلون أن يشيروا إلى تلك المشروبات حسب مكوناتها، مثل القرفة. والتسويق الحديث لأنواع الشاي يأتي وفقاً لأنواع العلاجات المختلفة، مثل الشاي الذي يساعد على النوم، أو الهضم وغير ذلك. كونتري تينز/ ريم ضوا.