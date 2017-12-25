باقات جديدة لخدمة التجوال الدولي من اتصالات لعملاء الدفع المسبق والمفوتر

أعلنت “اتصالات” اليوم عن توفير باقات جديدة لخدمة التجوال الدولي، تمنح عملاء الخدمات المدفوعة مقدماً وبنظام الفاتورة الشهرية مرونة في اختيار ما يتناسب واحتياجاتهم، من خلال سلسلة باقات مصممة لكافة شرائح العملاء للبقاء على تواصل مع الأسرة والأصدقاء أثناء السفر خارج الدولة.

وتقدم باقات التجوال الجديدة تجربة معززة للعملاء المسافرين إلى الخارج في أكثر من 100 دولة، مع توفير تغطية شاملة لجميع احتياجات الاتصال من خلال إجراء المكالمات واستقبالها وكذلك استخدام البيانات المتنقلة، مما يتيح لهم الاستغناء عن شراء بطاقات الموبايل المحلية في تلك الدول. وقد حرصت “اتصالات ” من خلال هذه الخدمة على إعادة تصميم باقات التجوال الدولي الحالية وتحديثها لتصبح ستة باقات تجوال جديدة مع خيارات استخدام يومي وأسبوعي وشهري لتناسب احتياجات السفر المختلفة للعملاء، حيث يتمكن المستخدمين من التمتع بمكالمات عالية الوضوح عند إجراء المكالمات الصوتية الصادرة. وستتراوح اسعار باقات التجوال الجديدة بين 35 درهماً وصولا الى 1000 درهم مع رصيد يصل إلى 1000 دقيقة و10 جيجابايت.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في مجموعة “اتصالات” : “إن طرحنا لباقات التجوال الجديدة يتماشى مع استراتيجيتنا طويلة الاجل المتمثلة في التجديد والابتكار المستمرين، الأمر الذي يلبي احتياجات ومتطلبات عملائنا. وتعد باقات التجوال الجديدة للبياناتوالدقائق أفضل طريقة للبقاء على اتصال أثناء وجود العملاء بالخارج، مما يوفر لهم مزيداً من المرونة ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخيارات، بأسعار مقبولة تناسب احتياجاتهم، حيث أن معظم باقاتنا المقدمة تمنح دقائق للمكالمات الصوتية وتوفر باقات بيانات متنوعة حسب الاستخدام.

وأضاف أن باقة البيانات اليومية تقدم 500 ميجابايت من البيانات صالحة على مدار اليوم بقيمة 35 درهماً، في حين تشمل باقة كومبو اليومية رصيداً من البيانات سعة 1جيجابايت و15 دقيقة للمكالمات الصوتية الواردة والصادرة أثناء التجوال مقابل 60 درهماً فقط، ويمكن للعميل تجديد الاشتراك في الباقات اليومية تلقائيا ولكن اعتماداً على أيام الاستخدام فقط.

فيما تشمل باقة كومبو الأسبوعية دقائق للمكالمات الصوتية وبيانات سعة 1 جيجابايت و30 دقيقة تجوال دولي مقابل 250 درهماً، ويتوفر الاشتراك في الباقات الأسبوعية لمرة واحد، ولا تجدد تلقائيا وبإمكان المشترك شراء أكثر من باقة في نفس الوقت.

وتقدم باقة الدرجة السياحية 2جيجابايت من البيانات و60 دقيقة تجوال دولي مقابل 350 درهماً؛ وتقدم باقة درجة رجال الأعمال 5 جيجابايت من البيانات و500 دقيقة للتجوال الدولي مقابل 600 درهم؛ وبالنسبة لباقة الدرجة الأولى فإنها تمنح مشتركيها 10 جيجابايت من البيانات و1000دقيقة أثناء التجوال الدولي مقابل 1000 درهم، كما ان جميع الباقات الثلاث صالحة لمدة شهر واحد ولا تجدد تلقائيا وبإمكان المشترك شراء أكثر من باقة في نفس الوقت.

ويمكن استخدام البيانات ودقائق المكالمات الصادرة على شبكات شركاء التجوال المفضلين، في حين يمكن استقبال المكالمات الواردة على الصعيد العالمي باستثناء مشغلي الأقمار الصناعية والرحلات الجوية والبحرية. ويمكن استخدام هذه الباقات لإجراء مكالمات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والدول المسموح بها.