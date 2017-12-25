العيادة الذكية بصحة دبي تحذر من الحميات الغذائية الخاطئة

حذرت العيادة الذكية بهيئة الصحة بدبي، اليوم الأثنين، من اتباع الحميات الغذائية الخاطئة دون الرجوع الى أخصائي التغذية تفاديا للمضاعفات المحتملة والتي قد تؤدي الى فقر الدم، ونقص بعض المعادن والفيتامينات، واضطراب الهرمونات، والاكتئاب، والنسيان، وعدم التركيز، والتعب والارهاق المستمر .

وأكدت على أهمية تبني أفراد المجتمع لنمط الحياة الصحي كممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتناول الأطعمة الغذائية السليمة والمتوازنة، والتخلي عن العادات الغذائية السيئة للوقاية من الأمراض المختلفة وخاصة السمنة التي تشكل عامل خطورة للإصابة بأمراض القلب والضغط والكوليسترول وغيرها من الأمراض.

وشددت العيادة الذكية التي شارك بها كل من لمياء عبد الرحيم مصطفوي أخصائية التغذية السريرية بمستشفى لطيفة، وعلي منير أخصائي التثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي على أهمية اجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض المحتملة وتفادي مضاعفاتها السلبية.

واشارت الى الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لرفع الوعي والتثقيف الصحي لدى أفراد المجتمع من خلال تنفيذ العديد من حملات التوعية لتبني أنماط الحياة السليمة للوصول الى مجتمع أكثر صحة وسعادة، لافتة الى الخدمات التي تقدمها عيادات التغذية المتواجدة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للهيئة والتي تقوم باستقبال الحالات المحولة اليها من الأطباء واجراء التشخيص اللازم لها ووضع البرامج والأنظمة الغذائية المناسبة لكل حالة مع النصح بممارسة التمارين الرياضة التي تتناسب مع كل شخص.