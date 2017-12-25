مرور أبوظبي يدعو المؤسسات إلى تطبيق الدوام المرن خلال تحذيرات الضباب

اتخذت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ، عدد من الإجراءات الوقائية أثناء تشكل الضباب ، وذلك في إطار خطتها للسلامة المرورية ، تضمنت تكثيف الرقابة على الطرق ، وإيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة على طريق الشاحنات و الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة ومنع دخولها إلى مدينة أبوظبي، الى حين وضوح الرؤية .

وأعلن العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي منع سير الحافلات وباصات نقل العمال سعة (14- 24- 60 راكب ) من السير أثناء الضباب على كافة الطرق بأمارة ابوظبي وذلك فى إطار الاولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً وسلامة وجهود توفير السلامة المرورية أثناء الضباب وانخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 متراُ على الطرق بأمارة أبوظبي.

وأكد عدم التهاون مع قائدي المركبات الثقيلة والشاحنات غير الملتزمين بقرار ايقاف حركة سيرها ودخولها إلى مدينة ابوظبي ، مشيراً إلى تشديد الرقابة على كافة الطرق وتطبيق المادة رقم”10″ في اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور رقم (178)”مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق والأماكن الممنوعة “بالغرامة المالية 1000 درهم و4 نقاط مرورية .

وشدد على مخالفة الحافلات والباصات التي تتحرك أثناء الضباب وتطبيق المخالفة التي نص عليها القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017، بشأن قواعد واجراءات الضبط المروري المادة رقم 104 “السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية ” ومخالفتها بالغرامة المالية 500 درهم و4 نقاط مرورية .

وأوضح أن قرار المنع يشمل ايضاً المركبات الخفيفة في حال انعدام الرؤية ويجب على سائقيها إيقافها في مكان آمن خارج الطريق على الكتف الأيمن ومن ثم تشغيل الأضواء التحذيرية.

ودعا الجهات المسؤولة في المؤسسات الحكومية والخاصة بأمارة أبوظبي، إلى تأخير موعد الدوام الصباحي واتباع نظام الدوام المرن ، خلال الأجواء المتغيرة التي يتشكل فيها الضباب بكثافة مما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الافقية ، تجنباً للتعرض لمخاطر الحوادث المرورية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة خلال الضباب للحفاظ على سلامتهم بخفض السرعات والسير بالسرعة المناسبة ،و عدم التجاوز والتخطي ،وعدم استخدام الإشارات التحذيرية الأربعة أثناء سير المركبات على الطرق ، حاثاً السائقين في حالة انعدام الرؤية وعدم قدرتهم على رؤية معالم الطريق بوضوح على إيقاف مركباتهم عند أقرب موقف آمن خارج الطريق والابتعاد بمسافة كافية عن نهر الطريق ومن ثم تشغيل الاضواء التحذيرية .

وقال الخييلي إن السلامة المرورية أثناء الضباب تتطلب التعاون الكامل من السائقين لافتاً إلى أن شرطة ابوظبي تقوم بتنفيذ الإجراءات التي من شانها توفير السلامة المرورية على الطرق وتشمل حظر دخول الشاحنات إلى أبوظبي وإيقاف حركة سير الشاحنات على طريق الشاحنات خلال الضباب ،ودعا الشركات التي تعمل على نقل العمال إلى عدم التحرك من مواقعهم في حالة عدم وضوح الرؤية بما يسهم في وقاية كافة مستخدمي الطريق من وقوع أي حوادث جسيمة أو بسيطة .