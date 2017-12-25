شرطة أبوظبي تدعو قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقيادة الآمنة

دعت شرطة أبوظبي ، قائدي الدراجات النارية ذات الثلاث والأربع عجلات إلى الالتزام بالقيادة الآمنة ، وعدم القيام بالاستعراضات الطائشة في المناطق الرملية ” المخيمات الشتوية ” والبرية ، لتجنب وقوع الحوادث ، التي قد تعرض حياتهم والآخرين إلى المخاطر، وذلك في إطار حملة التوعية المجتمعية التي أطلقتها مؤخراً لتعزيز الإجراءات الوقائية،والسلامة في فصل الشتاء.

وأكد العقيد محمد مسلم بن عزيز المحرمي ،مدير إدارة مرور منطقة الظفرة في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي الحرص على تثقيف الشباب بإجراءات السلامة ، وتعريفهم بطرق الوقاية اللازمة ، في حال ممارستهم هواية قيادة الدراجات النارية التي تزيد مع انطلاق فصل الشتاء، والتأكيد على القيادة الآمنة.

ودعا قائدي الدراجات ضمن نطاق حملة التوعية الميدانية التي يتم تنفيذها في منطقة الظفرة على هامش فعاليات مهرجان مزاينة الإبل،و تل مرعب ، التي يتم خلالهما تكثيف التوعية لتعزيز السلامة المرورية إلى الالتزام بالشروط اللازمة لقيادة الدراجات الرملية، بارتداء الخوذة الواقية وواقي الصدر لتفادي الإصابات الخطرة ،و القفازات لحماية اليدين والملابس المخصصة والتأكد من سلامة الدراجة ميكانيكاً.

وتطرق إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع مع جهود تعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات ،ونشر الوعي المروري ، مشيراً إلى حرص شرطة أبوظبي على التعاون مع الشركاء ضمن نطاق الشراكة المجتمعية في نشر الثقافة المرورية، وابتكار أساليب التوعية المتطورة التي تعزز جهود التوعية للحصول على نتائج متقدمة في الحد من حوادث المرور ، حفاظاً على سلامة الجميع .