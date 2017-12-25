شركة إماراتية تصنع أول قارب بدون سائق

أعلنت “المراكب لصناعة القوارب”، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال إنتاج القوارب عالية الأداء المصنعة من الألياف الزجاجية والقوارب بدون سائق، عن إطلاق أحدث عروضها من القوارب المُسيرة.

وأوضح بيان الشركة أن الطراز “بي 7 إكس” (B7X)، الذي يمكن استخدامه في العمليات البحرية المأهولة وغير المأهولة، يعد أول قارب بدون سائق ثنائي الاستخدام يتم إنتاجه لأغراض تجارية في العالم.

ويتم تصنيع وتجميع واختبار الطراز “بي 7 إكس” وغيره من الطرازات التي تنتجها شركة “المراكب لصناعة القوارب” في دولة الإمارات.

وتم تزويد الطراز “بي 7 إكس” بنظام متطور للتحكم الذاتي بهدف مساعدة القوات البحرية في الدولة، حيث يمكن استخدامه ضمن مجموعة واسعة من الأغراض الدفاعية والمدنية، بما في ذلك مراقبة حركة السفن وإنفاذ القانون والنقل التجاري الآلي والبحث والإنقاذ والمراقبة.

ويحتوي الطراز الجديد على تقنية “ماب برو” (MAP Pro) التي طورتها شركة “ماب مارين تكنولوجيز”، إحدى الشركات المحلية الرائدة في مجال تكنولوجيا القيادة بدون سائق والتابعة لشركة “المراكب”.

وقالت نور السيد، مدير العمليات لدى شركة “المراكب لصناعة القوارب”: “نحن ملتزمون بدعم مساعي دولة الإمارات الرامية إلى إدخال تكنولوجيا القيادة بدون سائق في مختلف القطاعات في الدولة، سواء في البر أو الجو أو البحر، وكذلك إيلاء أهمية لتوحيد الجهود من أجل تحقيق الأهداف والغايات التي تنص عليها رؤية الإمارات 2021.”

ويبلغ طول القارب “بي 7 إكس” 8.2 متراً وعرضه 2.2 متر. أما وزنه الصافي فيبلغ 3.000 كغ، ويحتوي على خزان وقود بسعة 450 ليتر، فيما تصل سرعته القصوى إلى 50 عقدة في نطاق 450 ميلاً بحرياً لكل 15 عقدة.

تعد “المراكب لصناعة القوارب” إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في مجال إنتاج القوارب عالية الأداء المصنعة من الألياف الزجاجية والقوارب بدون سائق.

وتمتلك الشركة، التي تأسست خلال العام 2007، خبرة تمتد لعقد من الزمان في مجال إنتاج القوارب المصنعة من الألياف الزجاجية والقوارب بدون سائق وحلول المراكب ذاتية القيادة، وذلك من خلال الشركة التابعة لها “ماب مارين تكنولوجيز” لتلبية احتياجات العديد من التطبيقات الدفاعية والمدنية.

وتضم قاعدة عملاء الشركة مجموعة من الشركات الإقليمية والدولية، كما تنتشر فروعها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولها ممثلين في كل من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.

كما وقعت الشركة مؤخراً اتفاقية مع أحد أبرز الموزعين العالميين لتسويق منتجاتها من الإلكترونيات البحرية.