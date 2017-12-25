منتجع مازاغان السياحي يطلق عروض خاصة للزوار الخليجيين

يستمر منتجع مازاغان السياحي في تعزيز موقعه كوجهة السياحة الرائدة في المغرب وشمال أفريقيا خاصة مع نجاحه في استقطاب شريحة كبيرة من السياح الخليجيين حيث شكل هؤلاء السيّاح 12% من إجمالي ضيوف المنتجع.

وفي هذا الإطار، قالت خديجة الإدريسي، مديرة الاتصال والعلاقات العامة في منتجع مازاغان السياحي: “شهد منتجع مازاغان السياحي نمواً كبيراً في أعداد الزوار من دول الخليج خلال الأشهر الماضية. وشكل السياح الخليجيين 12% من إجمالي الضيوف الذين زاروا المنتجع خلال العام 2017. قمنا في منتجع مازاغان السياحي بتطوير عروض خاصة لا تستقطب السياح الخليجيين فحسب، ولكن أيضا تلبي احتياجاتهم وترتقي إلى توقعاتهم في قضاءعطلات سياحية استثنائية”.

وقدم المنتجع المغربي الفاخرالعديد من العروض لضيوفه الخليجيين ضمت “عطلتك بإطلالة على المحيط”،والذي يبدأ بسعر 2650 درهم مغربي في الليلة، وكذلك عرض”الغولف غيرالمحدود” بسعر 2300 درهم مغربي في الليلة، وعرض” 30 يوما من الشراء المسبق” الذي يقدم للزائرين خصم بنسبة 15%، وعرض “عطلات عائلية في مازاغان” الذي يبدأ من 1800 درهم مغربي لليلة الواحدة، و”عرض سكاي واردز طيران الإمارات” الذي يسمح للزوار بالاستمتاع بمزايا حصرية وكسب ميل لكل 1 دولار تم إنفاقه على الإقامة عند حجزها عبر الموقع أو عبر الاتصال على رقم الحجز. بالإضافة إلى ذلك، قام المنتجع أيضاً بإعداد صفقات لسائحيه من الخليج في ذلك “عرض أعضاء برنامج ضيف الاتحاد”، و”عرض أعضاء برنامج الفرسان الحصري”.

وأضافت خديجة الإدريسي: “يتوقع الزوار في الوقت الراهن أن ينعموا بتجربة فريدة من نوعها بأسعار جيدة. ونحن في منتجع مازاغان السياحي نولي أهمية قصوى لتقديم عروض خاصة ومتنوعة تلبي احتياجات قطاع عريض من الضيوف وترتقي إلى توقعاتهم وتفضيلاتهم. فالزوار لا يريدون قضاء تجارب روتينية في كل زيارة، بل يتوقعون عروض مخصصة لهم تخدم هدفهم في قضاء عطلات رائعة لا تٌنسى. نتفهم في أهمية الخدمات والعروض المصممة خصيصاً وتتميز بالطابع الشخصي للزوار، وعلى هذا النحو يتم تصميم تلك العروض بعناية لبناء تجارب فردية لكل أسرة”.

ويطور منتجع مازاغان السياحي كل عام صفقات مصممة خصيصاً لمساعدة الضيوف على استكشاف التجارب الأصيلة داخل المنتجع المغربي الفاخر الذي يزخر ببيئة عربية أصيلة.