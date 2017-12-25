استقالة رئيس الاتحاد الروسي بسبب المونديال

أعلنت تقارير صحافية روسية أن “رئيس اللجنة المنظمة لبطولة ​كأس العالم 2018​، فيتالي موتكو، سيتقدم باستقالته اليوم الإثنين، من رئاسة الاتحاد الروسي لكرة القدم من أجل التفرغ لمواكبة تحضيرات المونديال التي سيقام في روسيا الصيف المقبل”.

بدورها، كشفت وكالة الأنباء الروسية “تاس” أن موتكو فضل الرحيل عن الاتحاد الروسي لكرة القدم من أجل أيضاً تطوير المنتخب خلال الأشهر الستة المقبلة قبل انطلاق المونديال، حيث سيلعب فى المجموعة الأولى بجوار منتخبات مصر، ​السعودية​، و​أوروغواي​.